BUÜ'den öğrencilere videolu 'Aşı Olun' çağrısı - Haberler
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BUÜ'den öğrencilere videolu "Aşı Olun" çağrısı

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BUÜ'den öğrencilere videolu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, 1 Ekim'de başlayacak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi öncesinde öğrencilerine aşı olmaları konusunda çağrı yapan bir video yayımladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, 1 Ekim'de başlayacak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi öncesinde öğrencilerine aşı olmaları konusunda çağrı yapan bir video yayımladı. Videoda Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın yer aldı.

Öğrencilere seslenen BUÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın, sağlıklı ve başarı dolu bir öğretim yılı dileğinde bulundu. COVID-19 hastalığına karşı 2 doz aşı olunması konusunda tavsiyede bulunan Prof. Dr. Halis Akalın; "Ülkemizde kullanılan her iki aşı da Dünya Sağlık Örgütü'nden onay almıştır. Aşı sizi ağır hastalıktan ve hastaneye yatıştan korur. Aşılarda çip yoktur. Aşı kısırlık yapmaz. Aşılanarak hem kendinizi hem de toplumu korursunuz" şeklinde konuştu.

BUÜ Senatosu, 1 Ekim'de başlayacak Akademik Yıl için öğrenci, akademisyen ve idari personelin aşılanması konusunda çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor. Senato, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nda BUÜ yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler dahil olmak üzere tüm öğrencilerin HES kodu almaları konusunda karar aldı. Üniversite, aşı olmayan herkesten haftalık PCR test sonuçları isteyecek.

Prof. Dr. Halis Akalın'ın mesajını aşağıdaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz.

https://www. youtube. com/watch? v=BnH351HNGbk

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Haber: BUÜ'den öğrencilere videolu 'Aşı Olun' çağrısı - Haberler
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