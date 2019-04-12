Buü'den Makedon Üniversiteye Bilimsel Destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Makedonya'da eğitim faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile bilimsel ve akademik iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma ile üniversiteler arasında ortak bilimsel çalışmalara imza atılabilecek.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca arasında eğitimsel-bilimsel iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamındaki imza töreninde BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Prof. Dr. Eray Alper ile diğer akademisyenler de hazır bulundu. Üniversitelerin bilimsel bir rekabet içerisinde bulunduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, uluslararası arenada varlık gösterebilmek için iş birliğinin ve ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Balkanlar'da faaliyet gösteren Türk kökenli üniversitelerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi için Türk üniversitelerin fedakar bir şekilde çalışması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "Balkanlar, bizim için özel ve tarihi önem arz eden yerler. Gönül bağımızın halen devam ettiği topraklarda eğitim veren tüm üniversiteleri de aynı derecede önemsiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bilimsel ve akademik anlamda tüm işbirliklerine açık olduğumuzu geçmiş dönemde yaptığımız çalışmalar ile gösterdik. Bugün de aynı kararlılık ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uluslararası Vizyon Üniversitesi yönetimine ile de birlikte çalışmalara başlayacağız. Önemli bir işbirliği süreci geçireceğimize gönülden inanıyorum. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ise imzalanan protokolün kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Vizyon Üniversitesi olarak Türkiye'deki tüm üniversiteler ile ortak çalışmalar yapmayı arzuladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Hoca, Bursa Uludağ Üniversitesi ile bilimsel ve akademik iş birliği yapmaktan büyük onur duyacaklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA