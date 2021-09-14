BUÜ'den Bodrum'daki Yangın Bölgesine Akademik Destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BUÜ'den Bodrum'daki Yangın Bölgesine Akademik Destek

Habermetre - Haberler | Toplum
BUÜ'den Bodrum'daki Yangın Bölgesine Akademik Destek

Bodrum Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bodrum'daki yangın bölgelerde inceleme yaptı.

Bodrum Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bodrum'daki yangın bölgelerde inceleme yaptı. Yanan bölgelerin rehabilitasyon çalışmalarında önemli rol oynayacak incelemelerde ortaya çıkan veriler raporlaştırılarak önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Bodrum Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ile yangın bölgelerinde incelemeler düzenledi. BUÜ Ormancılık ve Orman Ürünleri Program Başkanı ve Orman Mühendisi Ömer Güntan da çalışmaya katılarak Mazı ve Mumcular Bölgesinde yanan tüm alanlarda gözlemleme çalışması gerçekleştirdi. Mazı Mahallesi Bahçekuyusu Mevkii'nde kurulan Bodrum Afet Alanları Destekleme Merkezi'nde misafir edilen akademisyen, sabah günün ilk ışıklarıyla başladığı çalışmalarını gün boyunca sürdürdü. Yanan bölgelerdeki bitki çeşitliliklerinin farklı bakı ve yüksekliklerde yeniden hayata tutunması, gözlem ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında, ilerleyen süreçte bölgede bitki gelişimlerini inceleyebilmek için GPS ile noktalar alınarak raporlama çalışması yapıldı.

ÖĞR. GÖR. GÜNTAN: DOĞAYA SÜRE TANIMALIYIZ

Yanan bölgelerin rehabilitasyon çalışmalarında önemli rol oynayacak akademik çalışmanın önümüzdeki günlerde de süreceğini ifade eden Güntan, "Bodrum Belediyesi'nin çağrısı ve rektörlüğümüzün onayı ile görevlendirilip bu bölgede incelemeler yapmak için geldim. Yangın bölgesinde yaptığımız çalışma, ekolojik restorasyonu ve rehabilitasyon çalışmasıdır. Bulunduğumuz alanlar kızılçam ormanlarıdır. Yangından sonra bu alanlara süre tanımalıyız. Yangın alanlarında özellikle kızılçamlara kozalaktan tohumlama yapabilmesi için alana girmemeliyiz. Şu anda alana girdiğimizde yangından daha çok zarar vermiş oluyoruz. Bizim burada yaptığımız gözlemlerle, ağaçların ve maki türlerinin koordinatlarını alarak gözlemleme yapıyoruz. İlk yağmurlardan sonra dipten gelecek mi gelmeyecek mi diye bakıyoruz. Doğaya süre tanımalıyız" dedi.

Yapılacak ekolojik restorasyon ve rehabilitasyon çalışmasını ise şöyle özetledi:

"İki tür çalışmalarımız olacak. Birincisi, alan envanteridir. Yanan alanların ne kadar yer kapladığı ya da kaç metreküp yer kapladığıdır. İkincisi, yanan alanın hemen yanında bulunan, yanmayan alanda tespitler yapıyoruz. Yanan alandaki aynı bitki formasyonun bakı itibari ile yanmayan alanda olacağını düşünüyoruz. Yanan alanlarla, yanmayan alanları kıyaslayarak alan envanterini çıkarıyoruz. Türkiye'nin floristik haritalarından faydalanarak burada hangi bitkiler var bunları da rapora işliyoruz"

Bölgenin eski kimliğine kavuşturulması için Bodrum Belediyesi ve BUÜ olarak birlikte çalışacaklarını belirten Güntan, önümüzdeki günlerde yeni akademisyenlerin geleceği bölgede, çalışmalarına devam edecek. Saha incelemesinde toplanan raporlar, diğer akademisyenlerin raporları ile birleştirilecek.

Bodrum Belediyesi tarafından, akademisyenlerin yangın bölgesinde hazırladıkları raporlar ise ilgili kurumlara sunularak, kamuoyu ile paylaşılacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Mustafa Denizli Fatih Terim
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mansur Yavaş Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BUÜ'den Bodrum'daki Yangın Bölgesine Akademik Destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 17:00:29. #1.11#