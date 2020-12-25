BUÜ bünyesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü kuruluyor
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BUÜ bünyesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü kuruluyor

25.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:23
BUÜ bünyesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü kuruluyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün kurulması için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yapılan başvurunun onaylandığı bildirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün kurulması için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yapılan başvurunun onaylandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, BUÜ'nün Güzel Sanatlar Fakültesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü kurulması talebi YÖK tarafından kabul edildi. Üniversitenin teklifi 9 Aralık tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında ele alınarak uygun görüldü. Buna göre, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile tezhip-minyatür ve ebru, taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarım, hat, çini ve çini onarım ve cilt anabilim dalları açılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünü hayata geçirmekten dolayı büyük bir mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Türklere özgü sanatsal çalışmaların binlerce yıllık mazisi olduğuna işaret eden Kılavuz, şunları kaydetti:

"Atalarımızdan gelen örf, adet ve kültürel birikim yüzlerce yıldır sanatsal çalışmalara yansıyor. Teknoloji çağıyla birlikte bize özgü çok sayıda sanatsal birikim yok olmaya yüz tuttu. Bu birikimleri ayakta tutmak ve gelecek nesillere aktarmanın en iyi yolu da eğitimden geçiyor. Üniversitemizde bu anlamda yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen bir eksiklik olduğunu düşünüyorduk. Üniversite Senatosunda aldığımız karar doğrultusunda YÖK'e Geleneksel Türk Sanatları Bölümü açabilmek için başvuruda bulunduk ve olumlu yanıt aldık. İnşallah bu akademik alanda da üniversitemizin kalitesini ortaya koyacak ve önemli başarılar elde edeceğiz."

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılacak bölümde görev yapacak akademik ve idari personel konusunda gerekli adımların en kısa sürede atılacağını belirten Kılavuz, anabilim dallarının akademik kadrosu süreç içerisinde oluşturuldukça öğrenci alımına da başlanacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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