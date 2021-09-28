BUÜ, Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BUÜ, Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

Habermetre - Haberler | Toplum
BUÜ, Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

TÜBİTAK 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında desteklenen "Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı" 23-25 Eylül tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi'nde...

BURSA (Habermetre) - TÜBİTAK 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında desteklenen "Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı" 23-25 Eylül tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi'nde (USİM) gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Oktay'ın yürütücülüğünde yapılan çalıştayın düzenleme ekibinde BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Züleyha Alper ve Öğr. Gör. Dr. Okan Aydın, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ali Gülpınar ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yıldız İnanıcı yer aldı.

Yurtiçinden acil tıp ve tıp eğitimi uzmanı toplam 18 kişinin yanı sıra, ABD'den Brown Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Foggle ve online olarak da yine ABD'den Maimonides Medical Center akademik personeli Dr. Aghera katılımcı olarak yer aldı.

3 gün süren çalıştayın ilk gününde medikal simülasyonun Türkiye ve dünyadaki yeri ve geleceğine dair alanlarında uzman katılımcılar tarafından yüz yüze ve online sunumlar gerçekleştirildi. İkinci gün; katılımcılar 5 ayrı gruba ayrılarak acil tıp uzmanlık eğitiminde simülasyon müfredatı oluşturmak için Dr. Foggle ve düzenleme ekibinin kolaylaştırıcılığında yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi. Üçüncü gün ise Dr. Foggle tarafından örnek simülasyon senaryo ve geri bildirim uygulaması gerçekleştirilerek etkinlik sonlandırıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Mustafa Destici Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan Bülent Ersoy Yiğit Marcus Aral
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BUÜ, Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:38:59. #1.11#