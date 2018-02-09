VOLKAN KAŞİK - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır illerinde gerek personel gerekse de donanım açısından en ufak bir eksikleri bulunmadığını belirterek bütünüyle bölgede olduklarını söyledi.

Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/YPG-PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü söyledi.

Harekat kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ı Kilis'te toprağa verdiklerini hatırlatan Demircan, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Arkadaşlarımızı gördük, moraller çok yüksek"

Demircan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır illeri Kilis ve Hatay'ı ziyaret etmek için burada olduklarını aktararak şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızı gördük, moraller çok yüksek. Hizmetlerini en güzel şekilde yerine getiriyorlar. Donanımları, her şeyleri yerinde en ufak bir eksikleri yok. Bölgemizde sayın valimiz, vekillerimiz, sağlık müdürümüz, bütün görevliler burada çalışan tüm arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyorlar. Arkadaşlarımız da ülkenin savunması için ülkenin birliği ve beraberliği için mücadele eden askerlerimizden yaralananlar olduğunda onlar için gerekli yardımı burada yapıyorlar. Morallerin son derece yüksek, gördüğünüz gibi."

Harekatın devam ettiğini, bu kapsamda çeşitli önemler aldıklarını dile getiren Demircan, şunları kaydetti:

"Ülkenin savunma mücadelesinin icap ettirdiği ekiplerle, bütünüyle bölgedeyiz. Gerek personel gerekse de donanım açısından en ufak bir eksikliğimiz, noksanımız yok. Zamanında yapılmış hazırlıklar neticesinde, en ufak bir sıkıntı da yaşanmamış, yaşanmayacak."