"Bütünleştirici Eğitim" STK'lar ile güçlenecek

09.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:14

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi Çalıştayı", yetkili isimleri, eğitim uzmanlarını ve bütünleştirici eğitim alanında faaliyet gösteren STK'ları bir araya getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara akranlarıyla birlikte uygun eğitim ortamlarının sağlanmasını amaçlayan proje kapsamında Taksim'de bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda, BEGEP'in tanıtım filmi gösterildi.

Çalıştayın açılışında konuşan MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Murat Ağar, Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesinin 12 pilot ilde uygulanacağını aktararak, "Bu pilot illerde, sonuçları itibarıyla tüm Türkiye genelini ilgilendirecek bir çalışmaya imza atıyoruz." dedi.

Proje kapsamında Türkiye'deki bütün okulların, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların MEB'e hibe başvuruları yaptığını, başvuruların ön değerlendirmesinin tamamlandığını kaydeden Ağar, 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 60 proje için hibe desteği vereceklerini söyledi. Murat Ağar, özel eğitim alanında ve bütünleştirici eğitim odağında STK'lardan destek istediklerini dile getirdi.

Daha sonra konuşan BEGEP Eğitim Kilit Uzmanı Mudite Reigase, projeyle ilgili bilgilendirici sunum yaptı.

Bir günlük çalıştay, açılışın ardından, STK Kurumsal Kapasite Geliştirme Danışmanı Deniz Özdikmenli'nin gerçekleştireceği "Bütünleştirici Eğitimde STK İş Birliği Grup Çalışması" ve sunumlarla devam edecek.

12 pilot ilde çalışma yapılacak

Finansmanı AB ile ortak yürütülen BEGEP, 2014-2020 Dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında hayata geçirildi.

Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş¸, Konya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 12 pilot ilde yürütülecek proje, Ağustos 2022'de sona erecek.

Proje; özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç¸ duyan, akranlarından farklı gelişme gösteren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilere uygun eğitim ortamlarının yaratılmasını hedefliyor. Bu çocukların herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan eşit eğitim imkanlarından faydalanması, sunulan özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması yoluyla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin topluma entegrasyonunun sağlanması da amaçlar arasında.

Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, yöneticiler, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görev yapan personel ve konuyla ilgili çalışmalar yapan STK'lar, projenin hedef gruplarını oluşturuyor. Projenin en önemli faaliyetleri arasında; 12 pilot ilde 5 bin öğretmenin yararlanacağı eğitimler ile yenilikçi yaklaşımlar konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için 700 BI·LSEM öğretmenine yönelik verilecek STEM eğitimleri yer alıyor.

Özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminin önemi konusunda başta öğretmenler ve okulların yöneticileri, örgün eğitim veren okullardaki çocukların aileleri ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere çeşitli hedef grupların farkındalığının artırılmasına yönelik kampanyaların da uygulanacağı projeyle, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi konusunda koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA