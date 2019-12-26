"Bütünlemenin kaldırılması" itirazına mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı

26.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:25

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Hukuk Fakültesinden 5 öğrencinin, Üniversite Senatosunun bütünleme sınavlarının kaldırılmasına ilişkin uygulamasını idare mahkemesine taşımasının ardından mahkemeden "yürütmenin durdurulması" kararı çıktı.

Fakültenin son sınıfında okuyan Ceyda Türkoğlu, Halide Nesrin Yavuzkasap, Cihat Ceylan, Kerim Ozan Uzun ve Süleyman Yılmaz, Üniversite Senatosunca 30 Mayıs 2019'da kabul edilen "Yaz Okulu Uygulaması" kararı ile bütünleme sınavlarının kaldırılmasına yönelik uygulamanın iptali için Bursa 2. İdare Mahkemesine başvurdu.

Hukuki bir destek almadan, derslerde öğrendikleri bilgiler doğrultusunda dilekçelerini hazırlayan gençlerin 19 Aralık'ta yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, aynı gün yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Mahkemenin kararında, "Dava konusu işlemin, Anayasa'da yer alan eğitim hakkına ilişkin olduğu, bütünleme sınavlarının yakın tarihlerde başlayacağı, sınav döneminin bitmesi durumunda öğrenciler açısından maddi ve manevi telafisi güç ve imkansız zararlar oluşacağından uygulanması halinde etkisinin tükenecek bir nitelik arz etmesi nedeniyle bu ara kararı cevabı ve davalı idarenin savunması alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne oy birliğiyle karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Buna göre, üniversite yönetimi için tanınan itiraz süresi 30 Aralık'ta sona erecek. İdarenin, yürütmenin durdurulmasına kararına ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulunmaması durumunda, 31 Aralık'tan itibaren 30 gün içinde konuyla ilgili karar alınması gerekiyor.

Fakültede aldıkları kaliteli eğitim sonucunda bu kazanımı elde ettiklerinde hemfikir olan öğrenciler, üniversite yönetiminin karara uyarak bütünleme sınavı uygulamasına dönmesini bekliyor.

"Üniversitedeki tüm öğrenciler için bir kolaylık olsun istedik"

Davayı açan öğrencilerden Ceyda Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, senatonun aldığı yaz okulu kararının, üniversite yönetmeliğine aykırı olduğunu savundu.

Yönetmelikte bütünleme sınavlarının olduğunu ancak 2019-2020 akademik takviminde buna yer verilmediğini belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Bütünleme sınavlarına girmek istiyoruz. Bütünleme sınavlarının kısıtlanması bizi yaz okullarına sevk ediyor. Özellikle 4'üncü sınıf öğrencileri olarak yaz okullarına kalmak bizim için büyük bir külfet. Yaz okullarında açılan veya açılmayan dersler oluyor. Başka okullarda da olabiliyor, biz de başka şehirlerdeki okullardan yaz okulu dersleri almaya çalışıyoruz. Bu yüzden bütünlemelerin geri gelmesini istedik. Sadece bizim için değil üniversitedeki tüm öğrenciler için bir kolaylık olsun istedik. Bizim bu davayı açıp bir şeyler elde etmeye çalışmamız sadece bizim için değildi. Sadece kendi arkadaşlarımızdan değil tüm okuldan çok olumlu dönüşler aldık."

Türkoğlu, kararı sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra Türkiye'nin farklı yerlerinde görev yapan hukukçular ile ünlülerden de tebrik mesajları aldıklarını dile getirdi.

"Ülkemiz ve hukuk adına olumlu bir gelişme"

Cihat Ceylan da sınav haftasına girdikleri dönemde Bursa Adalet Sarayına giderek mahkemeye müracaat ettiklerini aktardı.

Başvuru sırasında çok heyecanlandıklarını vurgulayan Ceylan, "Yürütmenin durdurulması kararını bir gün içinde elde edebildik. Bu bizi hem heyecanlandırdı hem de ülkemiz ve hukuk adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirdik. Benim ve arkadaşların kariyeri açısından çok olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum." dedi.

Üniversite yönetimi için itiraz sürecinin başladığı bilgisini veren Ceylan, idarenin kendileri için olumlu bir karar alacağına inandığını ifade etti.

Öğrencilerden Halide Nesrin Yavuzkasap da "Biz bugün burada hakkımızı savunamazsak yarın başkalarının hakkını nasıl savunacağız?" düşüncesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Avukatları olmadan, hiçbir hukuki destek almadan dilekçe hazırladıklarını söyleyen Yavuzkasap, "Derslerde gördüklerimizi uygulayarak çok güzel bir karar aldırdık. Çok güzel bir eğitim aldığımız için aslında böyle bir kararı elde edebildik. Bu konuda bize bu eğitimi vererek büyük bir katkı sağlayan hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA