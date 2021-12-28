Değerli Öğrencilerimiz, 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Diğer sınavlarda seçtiğiniz mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 02 Ocak 2022 Pazar günü saat 23. 59'a kadar yapabilirler.

Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır.

Sınav merkezi tercihinizi yapmak ve Sınav destek taleplerinizi oluşturmak için https://obs. atauni. edu. tr/ adresine tıklayınız. Sınava ilişkin destek taleplerinizi Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapabilirsiniz.

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