Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu

Aydın Kuşadası'nda gerçekleşen Türkiye Gençler Muay Thai Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde 1'inci olarak Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasına vize alan Sakaryalı sporcu Yaren Yılmaz, "Sert bir spor olduğu doğru ama bir kadın olarak aldığım profesyonel eğitimle buralara kadar geldim. Bu sporu yapan herkesin hayali olan Tayland hedefine ulaşabildiğim için gururlu ve mutluyum" dedi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla 01-07 Haziran tarihleri arasında Milli Takım seçme müsabakaları Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 630 sporcu Aralık ayındaki Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek için yarıştı. 48 kilo alt gençlerde rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Sakaryalı sporcu Yaren Yılmaz, dünya şampiyonasında milli takımı temsil etme hakkını elde etti. 4 senedir sporla ilgilendiğini ve bundan önceki senelerde de Tayland vizesini kıl payı kaçırdığını aktaran Yılmaz, dünya şampiyonasında ülke ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İdmanlarda yaşadığı zorluklara rağmen çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan 15 yaşındaki Muay Thai sporcusu Yaren Yılmaz, "11 yaşında başladım bu spora. Spora her zaman bir ilgim vardı aslında. Ailemin de biraz desteğiyle bu yola koyulmuş oldum. 4 seneden beri dövüş sporu ile ilgileniyorum. Çok içine kapanıktım aslında dövüş sporu hiç bana göre değildi. Hatta geldiğim zaman dövüşmek bile istemiyordum, bana göre tam tersine bir spordu. Daha sonrasında hocamın desteği ve motivasyonu ile beraber buralara kadar geldim. İdmanlarda çok zorluklar yaşadım, yaralar aldım, ağrılarım ve sakatlıklarım oldu. Ama bunlara rağmen çalışmalarımızın karşılığını aldık" dedi.

"Ülke ve bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğim"

Muay Thai'nin sert bir spor olduğunu ancak aldığı profesyonel eğitimler sayesinde bu noktaya geldiğini ve her kadının bu sporu yapabileceğini ifade eden Yılmaz, "Sert bir spor olduğu doğru ama bir kadın olarak aldığım profesyonel eğitimle buralara kadar geldim. Her kadın bu dövüş sporunu yapabilir, kendini savunabilir. Biz kadınlar olarak erkeklerin yaptığı her şeyi yapabiliriz bence. Kuşadası'nda yapılan Milli Takım seçmesi Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci oldum ve Tayland'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Daha yeni geldik ama tüm hızıyla idmanlarımıza başladık. Çok çalışıyoruz ve inşallah Allah'ın izniyle de Dünya Şampiyonası'nda ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

"Tayland hayalini gerçekleştirdiğim için mutluyum"

Geçen yıllarda Tayland hayalini kıl payı kaçırdığını ve çalışmaları neticesinde bu hayalini gerçekleştirdiği için gurur duyduğunu belirten Yaren Yılmaz, "Tayland'a gitmek bu sporu yapan tüm sporcuların neredeyse hayali. ve ben bunu gerçekleştirdiğim için çok gururlu ve mutluyum. Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci olduğumda çok sevindim ve gururlandım gerçekten. Çok çalıştık çünkü. Geçtiğimiz yıllarda kıl payı kaçtı her şey, ama hocamın büyük desteği ve motivasyonuyla çok iyi hazırlandık. 1'inci olduğumda çok mutluydum, anlatılamaz bence. Bu yolda bizi destekleyen aileme, hocama, tüm arkadaşlarıma ve spordaki partnerlerime hepsi çok yardımcı oldular ve hiç desteklerini esirgemediler, hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyon hocanın, şampiyon öğrencileri

Yaklaşık 21 yıldır spor ile uğraşan ve sayısız sporcu yetiştiren antrenör Serkan Yılmazer, "Sayısız sporcu ve şampiyonlar yetiştirdik. Spora 2000'li yıllardan itibaren başladım. 2000'li yıllardan sonra kendi dövüş ve maçlarım oldu. Onlarda da başarı ve başarısızlıklarımız oldu. En son 2018-2019 yıllarında Kick Boks ve Muay Thai'de de şampiyonluklar yaşadım kendi adıma. Sporcularıma doğru yol gösterdiğime inanıyorum. Çünkü şampiyon hocanın, şampiyon öğrencileri onlar. Sayısız sporcumuz var ve maçlara hazırlanıyorlar. Yaren'de bunlardan bir tanesi ve onunla çok gururlandık. Çünkü son 2 senede kıl payı şampiyonlukları kaçırmıştı, çokta yetenekli bir sporcu. Hiç bırakmadık, sakatlıklarımız oldu hatta bu maça giderken yine sakatlıklarımız oldu ama bunu da aştık 1 ay içerisinde çok iyi bir geri dönüş yaptık. Maçlarımızın hepsini kusursuz ve hatasız bir şekilde tamamladık. Çok gururluyuz, elimizden geleni yapmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dünya şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okutmayı hedefliyoruz"

Dünya şampiyonluğu hedeflediklerini söyleyen Yılmazer, "Tayland hayalimiz gerçekleştirdik ve hazırlıklarına başladık. Çok sıkı bir şekilde hazırlanıp orada İstiklal Marşımızı okutmayı istiyor, Dünya Şampiyonluğu hedefliyoruz. Buna karşılık kararlı ve azimli şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızın karşılığını almış olmak bizi çok mutlu etti. Aynı zamanda bir antrenör için; sıfırdan yetiştirdiği yani emeklemeyi, yürümeyi öğrettiği yani her şey ile kendisinin yetiştirdiği sporcusunun bu şekilde başarılı olup ülkeyi temsil etme yoluna kadar ilerleyebilmesi bizim için çok onur verici, bütün yorgunluklarımızı unutuyoruz. ve inşallah Tayland'da Dünya Şampiyonu olursak daha da mutlu olacağız. Bizi destekleyen sporcu velilerimize, çevremizdeki tüm herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Sertlik sporculara yarış anlamına geliyor"

Antrenör Serkan Yılmazer, "Muay Thai sporu sert bir spor ama bu sertlik yarışmacılara göre değişiyor. Çünkü bütün dövüş sporları savunma üzerine kurulur. Savunmayı çok iyi öğrendiğiniz için bu sertlik size göre bir yarış anlamına geliyor. Yani artık dövüşten çıkıyor iş, bilmeyen insanlar için kavga olabilir ama bizim için tamamıyla yarışmak ve bu yarışta da bir numarayı her zaman korumak bizim için çok gurur verici" diye belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı