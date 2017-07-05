Bütün Volvo Otomobilleri Elektrik Motoru ile Donatılacak

– Volvo'nun 2019 yılından itibaren üreteceği binek otomobillerin tümü elektrik motoru ile donatılmış olacak.



Volvo Cars'tan yapılan basın açıklamasında "Bu tarihi karar ile birlikte sadece yakıtlı motorla donatılmış otomobil üretmeyeceğiz" denildi.



Basın açıklamasında Volvo Cars Genel Müdürü Håkan Samuelsson "Bu müşteriler ile ilgili bir karar. İnsanlar artık artan oranda elektrikli araçları talep ediyorlar. Bizde müşterilerin günümüzde ve gelecekteki taleplerine cevap vermek istiyoruz." dedi.



Yapılan açıklamaya göre Volvo 2019 yılından itibaren piyasaya süreceği bütün modellerini elektrik motoruyla donatacak. Üretilen araçların bir kısmı tümüyle elektrik motoruyla donatılırken, hibrid modellerde bulunacak.



Açıklamada sadece yakıtlı motora sahip modellerin aşamalı olarak ürün yelpazesinden çıkarılacağı belirtildi.



İsveç'te Göteborg ve Torslanda, Belçika'da Gent ile Çin'de Chengdu kentlerinde üretim tesisi bulunan Volvo Otomobil Grubu 2010 yılından bu yana Çinli Geely Holding bünyesinde yer alıyor. - Stockholm