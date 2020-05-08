Bütün tedbirlere rağmen kumar oynayan 19 kişiye 46 bin lira ceza

İstanbul'da, yeni tip Korona virüs (Covid-19) önleme kapsamında yapılan denetimlerde, alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynayan 19 kişi suçüstü yakalandı.

İstanbul'da, yeni tip Korona virüs (Covid-19) önleme kapsamında yapılan denetimlerde, alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynayan 19 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere 46 bin liranın üzerinde para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre; Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid - 19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde Beşyol Mahallesi, Akasya Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde yasağı delerek kumar oynandığı bilgisini aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alına ihbarı değerlendiren polis, söz konusu adrese dün gece baskın düzenledi. Emniyet ekiplerince yapılan kontrollerde iş yerinde ikisi işletme sahibi 19 kişinin bulunduğu ve içeride kumar oynadığı belirlendi. Suçüstü yakalanan ikisi kadın 19 kişinin her birine iki farklı maddeden ceza uygulandı. Buna göre ilk olarak "Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi" gereği 23 bin 275 lira, ayrıca "Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi" uyarınca da 23 bin 360 TL olmak üzere toplam 46 bin 635 lira para cezası işlemi yapıldı.

Konu ile ilgili iş yeri sahibi 2 kişiye de "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan

Sağlama" suçundan işlem yapılırken, üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi çıkan Mehmet K. adlı kumarcı ise "ruhsatsız silah bulundurmak" tan işlem gördü.

Yakalanan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinin Küçükçekmece İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildiği öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA