"Bütün soykırımlar bir insanlık suçudur"

Edirne'de, Roman Soykırımı Anma Günü dolayısıyla "Soykırım İnsanlık Suçudur" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, 2 Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında Romanlara yönelik uygulamalar yansıtıldı.

Dernek Başkanı Turan Şallı, açılışta yaptığı konuşmada, soykırımın insanlık suçu olduğunu söyledi.

Romanların 2. Dünya Savaşı'nda acılar çektiğini belirten Şallı, "Nazi Almanya'sı Hitler döneminde 1944 yılının 2-3 Ağustos tarihinde Polonya'da bulunan Auschwitz ve Birkenau kampında 4 binden fazla Roman'ı tek seferde gaz odalarında öldürdü ve krematoryumlarda yok etti." dedi.

Soykırımların insanlarda derin acılar bıraktığını ifade eden Şallı, "Sergimizin amacı tarihin karanlık sayfalarında kalan Roman Soykırımını gündeme getirmek, yaşadığımız evrende hiçbir insanın etnik kimliğinden, dinsel, dilsel farklılığından dolayı soykırıma uğramaması gerektiğini vurgulamaktır. Her bireyin yaşam hakkı, evrensel değerler altında korunması gerekli. Bütün soykırımların bir insanlık suçu olduğunu toplum bilincine yaygınlaştırmalıyız." şeklinde konuştu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Romanları saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Kaynak: AA