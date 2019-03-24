Bütün Partilerin Tabanlarındaki Vatandaşlarımızla Kardeşiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz diğer partilerin yönetimlerini eleştiriyoruz ama yanlış yaptıkları, yanlış ilişkilere girdikleri, yanlış ittifaklar kurdukları için ama bunlar diğer partilerin tabanındaki kardeşlerimize dönük değildir. 'Gelin Cumhur İttifakı'na destek verin' diyoruz. Bütün partilerin tabanlarındaki vatandaşlarımızla hepimiz kardeşiz." dedi.

Çelik, partisinin merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki seçim ofisi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'a bir hafta kaldığını, uzun zamandır gerçekleştirilen çalışmaların sonucunu alacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı adaylarının il ve ilçeleri yepyeni hizmetlerle buluşturacağını ifade eden Çelik, "Adaylarımız, yapılan hizmetleri çok daha ileriye götürmek adına sizden yetki almayı bekliyorlar." diye konuştu.

Çelik, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu terör saldırısındaki caninin, Müslümanları cuma namazı sırasında katleden caninin silahının üstünde yayınladığı manifestoda bazı mesajlar vardı. Bu mesajlarda şunu anlatmaya çalışıyor, bizim tarihimize düşman, İstanbul'un bizim vatanımızın bir parçası olmasına düşman, Cumhurbaşkanımızın liderliğine düşman. Hatta daha ileri giderek bu cani Türkiye'nin ilerlemesinin durdurulması için Cumhurbaşkanımızı hedef göstererek, 'Cumhurbaşkanımızın öldürülmesi gerektiğini' söylüyor. Niye Cumhurbaşkanımızı, Türkiye'yi hedef alıyorlar. Çünkü bizim büyümemiz, vatandaşın verdiği birlik, beraberlik tablosuyla Türkiye'ye kattığı büyük güç, büyük enerji ancak Türkiye düşmanlarını korkutuyor."

"Akrabalarımızı, komşularımızı, mahallelimizi sandığa götürelim"

Ömer Çelik, sandıktan Cumhur İttifakı lehine çıkacak güçlü sonucun önemine değinerek, "Bu güçlü sonuç, Türkiye'ye düşmanlık edenlere, Türkiye'nin tökezlemesini, zayıflamasını, yolundan geri dönmesini isteyenlere sizler tarafından verilmiş en büyük mesaj, en büyük ders, en büyük cevap olacak." ifadesini kullandı.

Hep beraber 31 Mart'a giderken daha çok çalışacaklarının altını çizen Çelik, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar yaptığımız bütün çalışmaların semeresini ve sonucunu önümüzdeki bir hafta içerisinde alacağız. Seçime katılım oranının yüksek olması, Türkiye'nin dünyaya vereceği demokratik mesaj açısından çok önemli. Akrabalarımızı, komşularımızı, mahallelimizi sandığa götürelim. Kararsız olan, henüz kararını vermemiş olan, çeşitli sebeplerle kalbi kırılmış olan, küskün görünen kardeşlerimizin artık kararını vereceği günler... Onun için, pazartesiden cumaya kadar tam bir seferberlik ilan etmeliyiz, yarından başlamalıyız ve kararsız kardeşlerimizin adaylarımıza oy vermesi için onlarla konuşmalıyız."

Çelik, diğer partilerin tabanlarındaki vatandaşlardan da Cumhur İttifakı adaylarına destek isteyerek, şunları kaydetti:

"Biz diğer partilerin yönetimlerini eleştiriyoruz ama yanlış yaptıkları, yanlış ilişkilere girdikleri, yanlış ittifaklar kurdukları için ama bunlar diğer partilerin tabanındaki kardeşlerimize dönük değildir. 'Gelin Cumhur İttifakı'na destek verin' diyoruz. Bütün partilerin tabanlarındaki vatandaşlarımızla hepimiz kardeşiz. Kimliklerimiz farklı olabilir, partilerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir, birliktir, kardeşliktir, duygudaşlıktır, kaderdaşlıktır, vatandaşlıktır. Duygudaşlık içinde, kaderdaşlık içinde, vatandaşlık duygusu içinde geleceğe yürüyoruz."

Kaynak: AA