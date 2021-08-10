"BÜTÜN KURUMLARIMIZIN KATKILARIYLA BU ZOR SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELDİK"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"BÜTÜN KURUMLARIMIZIN KATKILARIYLA BU ZOR SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELDİK"

'BÜTÜN KURUMLARIMIZIN KATKILARIYLA BU ZOR SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELDİK'
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakan Karaismailoğlu, Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçelerinde ziyaretlerde bulunduBakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin her tarafında bütün kurumlarımız, insan gücümüz ve araç gücümüzle vatandaşımızın, milletimizin sabrı ve katkısıyla;

Bakan Karaismailoğlu, Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin her tarafında bütün kurumlarımız, insan gücümüz ve araç gücümüzle vatandaşımızın, milletimizin sabrı ve katkısıyla; planlı ve koordinasyon içinde havadan, karadan ve denizden sürdürdüğümüz yangın söndürme çalışmaları sayesinde bu zor sürecin üstesinden geldik. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Bölgedeki yangınlar nedeniyle Muğla'da bulunan Bakan Karaismailoğlu, Ortaca Belediyesini ziyaret etti. Yangın felaketinin zorlu bir süreç olduğunu ve Devlet millet beraberliği ile bu sürecin aşıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Yangın afetinin yaşandığı her noktada devletimiz, vatandaşlarımızın omuz omuza çalıştı. Şu anda da bir seferberlik ruhuyla devlet, millet birlikte çalışarak yaraları sarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dalaman Belediye Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra Dalaman Havalimanı OGM yangın kontrol merkezinde çalışmaları inceleyerek birifing aldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"BÜTÜN KURUMLARIMIZIN KATKILARIYLA BU ZOR SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELDİK" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 22:30:17. #1.14#

title