Bütün Hayvanlar Eşit Doğar

Odunpazarı Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi İlknur Küçükoğlu, Türkiye'de 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı hayvanları koruma kanunun geçerli olduğunu söyledi.

Küçükoğlu, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda bir araya gelen grup adına yaptığı açıklamada, bütün hayvanların eşit doğduğunu ve bu kanun hükümlerinin çerçevesinde yaşama hakkına sahip olduğunu belirtti.

Evcil hayvanların, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahip olduğunu ifade eden Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.

Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insani ve vicdani sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eş güdüm sağlanması esastır. Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır."

Küçükoğlu, yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmamasının esas olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü onlar toplumun en zayıf halkası bizlere muhtaç canlar olarak günden güne daha kötü şartlarda daha kötü muameleler ile sadece yaşamaya çalışıyorlar. Oysa bizlerin, onların yaşama ortamlarını desteklememiz onları korumamız 5199 sayılı kanunda belirtilmiştir. Bizler bugün burada onların sesi olmak ve yaşama haklarını korumak için toplandık.

'Canını yakma,canıma dokunma' diyerek başlattığımız imza kampanyası ile hayvanlara yapılan şiddet ve kötü muamele vakalarına daha etkili ve caydırıcılığı yüksek cezalar gelmesini, suçluların takibinin yapılmasını talep ediyoruz. Unutmamalıyız ki hayvanlara karşı işlenen bu suçlar insanlar üzerinde uygulanacak suçların denemesidir. Suç en başından engellenmelidir. Masum bir canı korumak hepimizin görevidir."