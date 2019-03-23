Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bütün gayretimiz meşru haklarımızı elde etmek. Meşru haklarımızın peşindeyiz. Yasal haklarımız meşru olmayabiliyor. Onun için tüm mücadelemiz yasal haklar ile meşru haklar arasındaki makası kapatmak." dedi.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Giresun Şubesince, Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni Ufuklardan, Yeni Umutlara" konferansında yaptığı konuşmada, sendikal harekette 27 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

İlkesel tutumlarından hiç ödün vermediklerini ve hep buna sadık kaldıklarını belirten Yalçın, Türkiye'de yeni bir sendikal akımı ve yaklaşımı ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı.

Bugüne kadar milletin değerleriyle hiç kavga etmediklerini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Kaldırım taşıyla sorunumuz olmadı. Hiç kaldırım taşı sökmedik. Hiç cam, çerçeve indirmedik. Hamdediyoruz, şükrediyoruz çünkü başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya baktığımızda 27 yıllık sendikal sürecimizde temel ilkesel değerlerden kopmayarak bu yolculuğu sürdürdük. Bütün gayretimiz meşru haklarımızı elde etmek. Meşru haklarımızın peşindeyiz.

Yasal haklarımız meşru olmayabiliyor. Onun için tüm mücadelemiz yasal haklar ile meşru haklar arasındaki makası kapatmak. Bu ülkede antidemokratik zeminlerde yasal metinler ürettiler ama meşru metinler değildi. Bir şeyin yasal olması meşru olması anlamına gelmez. Meşru haklarımızın peşindeyiz. Bütün yasal metinlerin de meşru olabileceği çerçeveyi yakalamak."

Yalçın, temel hak ve hürriyetler konusunda da birçok önemli kazanımlar sağladıklarını, var olan sorunları çözme mücadelelerinin de sürdüğünü dile getirdi.

Memur-Sen olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda da kırılma anlarında en ciddi dirayeti koyan kitle olduklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Memur-Sen ailesi entelektüel kapasitesi yüksek bir aile. Profesör, doçent, öğretmen, din görevlisi, doktor buraya üye. Burası hayatı bir başkasının gördüğü gibi görme lüksü olmayan bir kitle. Bir adım ötesinden görmek zorunda. Lordlar kamarasında ne oluyor bunu bilmek zorunda bu kitle. Onun için özelde üyemiz, genelde ülkemiz, evrensel anlamda yerküremiz derdiyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz."

Konferansa, Vali Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Kaynak: AA