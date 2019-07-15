"Bütün dünyaya bir ders verildi" - BATMAN

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan kamyon şoförü Mehmet Köse, "15 Temmuz sıkıntılı bir süreçti ama bütün dünyaya bir ders verildi. Bu millet, vatanseverliğini, vatanına, milletine bağlılığının bitmediğini dünyaya haykırdı. 15 Temmuz'u unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde şoför olan 4 çocuk babası Köse, darbe girişimi sırasında darbecilerden ele geçirilen tankı kullanarak, 15 Temmuz'un sembollerinden biri olarak adını duyurdu.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla düzenlenen bir programa katılmak üzere Batman'a gelen Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez kullandığı tankı kısa sürede çalıştırmayı başardığını belirterek, tankı, E-5 kara yolu istikametinden İETT Hasanpaşa Garajı'na götürdüğünü söyledi.

Rize'nin Kendirli ilçesinde doğduğunu anlatan Köse, "Dedelerimiz nasıl darbelere karşı durduysa biz de her zaman darbelere karşıyız. Hayatım boyunca tank kullanmayan birisi olarak o gecenin sabahında o tankı emniyetli bir şekilde güvenilir bir yere teslim etmem gerekiyordu. Bunu da Allah nasip etti. Yoksa bugüne kadar tank sürmek, tanka, topa kafa tutmak gibi bir şey yapmamız mümkün olamazdı. O gece hiç bilmediğim bir aracı kullandım." diye konuştu.

Köse, 15 Temmuz gecesi yitirilen canlara işaret ederek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Gazilerin bulunduğunu, kimi gazilerin tedavilerinin hala sürdüğüne dikkati çeken Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'da darbe girişimine engel olan bu vatanın bir ferdi olduğum için gururluyum. Birlik ve beraberliğimiz 15 Temmuz'da bir kez daha tescillendi, Avrupa'ya bir ders verdik. Darbe kalkışmasında bulunanlara da bu bir dersti. 15 Temmuz sıkıntılı bir süreçti ama bütün dünyaya bir ders verildi. Bu millet, vatanseverliğini, vatanına, milletine bağlılığının bitmediğini dünyaya haykırdı. 15 Temmuz'u unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız."

"Artık darbelerle yaşamak istemiyoruz" mesajı

15 Temmuz'daki darbe girişiminin gençlere iyi anlatılması gerektiğini ifade eden Köse, darbe girişimine karşı gösterilen dik duruş ile gençlerin, milletin "Artık darbelerle yaşamak istemiyoruz" mesajını verdiğini vurguladı.

Köse, gençlere darbelere karşı nasıl dik durulur konusunu aşılamak istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl ki; atalarımız, dedelerimiz bunu bize anlatmışlarsa, ondan bir ders alıp, 15 Temmuz'a karşı çıktıysak, bu milletin evlatları da yarın bir gün bir darbe olursa buna karşı dik duracak kapasiteye ulaşsın. Bunları iyi anlatabilmemiz lazım."

Kaynak: AA