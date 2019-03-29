Bütün Çabamız Hakkari İnsanının Daha Mutlu Olması

- Muhtarlarla toplantı

Vali İdris Akbıyık'ın konuşması

Hakkari Belediye Başkan Vekili Epcim'in konuşması "Bütün çabamız Hakkari insanının daha mutlu olması"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık:

"Bütün çabamız Hakkari'de yaşayan insanlarımızın daha iyi gelir düzeyine sahip olması, daha çok kazanması, daha çok mutlu olması"

HAKKARİ - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Bütün çabamız Hakkari'de yaşayan insanlarımızın daha iyi gelir düzeyine sahip olması, daha çok kazanması, daha çok mutlu olması." dedi.

Valilik Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya gelen Akbıyık, Hakkari'de son 3 yılda çok önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Akbıyık, "3 yılda bir kere kepenk kapatılmadı. Hiç terör olayları olmadı. Tam tersine içme suyu sorunu çözüldü, kanalizasyonlar, parklar, okullar yapıldı. Yani batı illerinde neler yapılıyorsa Hakkari'mizde de onlar yapılıyor. Artık Hakkari şiddetle, kepenk kapatmayla, terör olayları ile anılmıyor." diye konuştu.

Hakkari'nin tarihi, coğrafyası ve kültürü ile Türkiye'nin ender illerinden biri olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Gerçekten bu coğrafya, bu dağlar, Türkiye'de başka bir yerde yok, hatta dünya da. Ancak İsviçre'de ya da bugün dağ turizminin, kış turizminin merkezi olan ülkelerde var. Bizim Hakkari ilimiz neden kış turizminin, doğa turizminin, inanç turizminin merkezi olmasın." dedi.

Hakkari'nin daha rahat, mutlu ve müreffeh yaşamasını, çocukların daha iyi eğitim almasını istediklerini belirten Akbıyık, bunun için hep beraber en iyi hizmeti yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Akbıyık, "Bütün çabamız Hakkari'de yaşayan insanlarımızın daha iyi gelir düzeyine sahip olması, daha çok kazanması, daha çok mutlu olması, daha iyi eğitim alması, daha iyi sağlık hizmeti alması, kamu hizmetlerini en hızlı ve en iyi şekilde alması. Biz hepimiz Hakkari halkı için burada varız. Yani devlet halk için, halk devlet için yaşar." ifadesini kullandı.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ise belediye olarak güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Hakkari'de bir değişim ve dönüşüm yaşatma gayreti içerisinde olduklarını aktaran Epcim, şöyle devam etti:

"Muhtarlarımızla bu dönemde birlikte çalıştık. 15 mahalle muhtarımız var. Belediye Meclisi olmadığı bir dönemde adeta Belediye Meclisi gibi kendilerini çalıştırdık. Bize bu süreçte destek veren mahalle muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Hakkari'yi tanıdıkça ne kadar fazla geçmiş ihmallerin olduğunu bir kez daha görüyoruz ve sorumluluğumuzu bundan sonra da artırarak devam edeceği bilinci bizde oturuyor."

"Geldiğimdeki Hakkari ile şuan ki Hakkari arasında dağlar kadar fark var" diyen Epcim, "Başta güvenlik politikaları açısından çok güzel bir gelişme yaşandı. Şehrimiz beş yıl önceki hali ile şimdi kıyaslandığında büyük bir huzura kavuşmuş, büyük bir dönüşüm yaşamış olduğunu söyleyebiliriz. Hakkari şuanda bir rehabilitasyon dönemi geçiriyor. Bunu da devletimizin, hükümetimizin ve sayın valilerimizin destekleri ile gerçekleştirme gayreti içerisinde oluyoruz. Bundan sonrada bu gayret devam edecek." ifadesini kullandı.

Programa Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Pala, İdris Koç ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, mahalle ile köy muhtarları da katıldı.

Kaynak: AA