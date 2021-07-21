Bütün bir aile diken üstünde: Harry'nin tabutuna son çivi!

ANILARINI KİTAP HALİNE GETİRECEKPrens Harry'nin 20 milyon dolara bir kitap anlaşması yaptığı ve anılarını kaleme alacağı bir kitap hazırlayacağı haberleri basına yansıdı.

ANILARINI KİTAP HALİNE GETİRECEK

Prens Harry'nin 20 milyon dolara bir kitap anlaşması yaptığı ve anılarını kaleme alacağı bir kitap hazırlayacağı haberleri basına yansıdı. Harry'nin "prens olarak doğan adamı değil dönüştüğüm adamı anlatacağım" dediği kitap daha şimdiden İngiliz kraliyet ailesini rahatsız etti. Oprah Winfrey, röportajında isim vermeden İngiliz kraliyet ailesini "ırkçılıkla" ve karısı Meghan Markle'ı intihar düşüncesine sürüklemekle suçlayan Prens Harry'nin, kitabında ne tür açıklamalar yapacağı ise merak konusu.

KİTABIN ZAMANLAMASI DA MANİDAR BULUNDU

Prens Harry'nin kaleme alacağı ve anılarını anlatacağı kitabında ailesinden kimleri hedef alacağı, kimleri "ateşe" atacağı da henüz bilinmiyor. Fakat gelecek yıl yayınlanması planlanan kitabın zamanlaması ile ilgili başka bir ayrıntı daha var. Harry'nin kitabı, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamalarıyla çakışıyor. Buckingham Sarayı kaynaklarına göre de bu durum, Kraliçe'yi de ailenin diğer üyelerini de kızdırdı.

PLATİN JÜBİLE'YE DENK GELİYOR

2022'de tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak olan Kraliçe'nin platin jubilesinin, Harry'nin kitabının gölgesinde kalacağı konuşuluyor. Hatta Harry'nin kitabının piyasaya çıkacağı tarihin de kasıtlı biçimde bu özel kutlamaya denk getirildiği ileri sürülüyor. Yine Saray kaynaklarına göre, Kraliçe 2. Elizabeth, Platin Jubilesi'si için torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'e gönderdiği davetiyeyi de iptal edebilir.

'HARRY'NİN TABUTUNA SON ÇİVİ'

Bu gelişmelerle ilgili bazı iddialar da ortalıkta dolaşmaya ve basına yansımaya başladı. Kraliyet ailesi üzerine yazdıkları haberlerle tanınan uzmanlar, bu anı kitabıyla Harry'nin tabutuna son çivinin de çakıldığını ileri sürüyor. Uzmanlara göre aile üyeleri Harry'nin kitabında neler yazacağını, kimleri ateş hattına bırakacağını merak ediyor. Bir başka deyişle Prens Harry'nin 2022 yılında piyasaya çıkacak olan kitabı, İngiliz kraliyet ailesi için yeni bir korku kaynağı.

"HAYALET" YAZARLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Prens Harry'nin, 20 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı anı kitabı üzerinde bir süredir çalıştığı öne sürülüyor. Kitabı kaleme alacak olan hayalet yazarın ise bol ödüllü bir "kalem erbabı" J.R. Moehringer olduğu belirtiliyor. Hatta Prens Harry ile J.R. Moehringer'i tanıştıran kişinin de George Clooney olduğu da yine ileri sürülenler arasında.

HARRY'NİN HER HAMLESİ AİLEYİ RAHATSIZ EDİYOR

Eşi Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda İngiliz kraliyet ailesini gerilime sürükleyen Prens Harry'den bir hamle daha geldi. Markle ile evlendikten sonra babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Sussex Dükü unvanı verilen Harry, ailesiyle ve kendisiyle ilgili anılarını kaleme alacak. Bunun için de İngiliz ve ABD basınına göre 20 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Guardian'ın haberine göre ailesiyle arası gergin olan ve ABD'ye yeni bir yaşam kuran Prens Harry'nin anılarını aktaracağı kitap anlaşmasını kabul ettiği açıklandı.

DÖNÜŞTÜĞÜ ADAMI ANLATACAK Prens Harry, 'Doğduğu prens olarak değil, dönüştüğü adam olarak' anılarını kaleme alacağını belirtti. Prens Harry, hikayesini anlatırken kitapta inişler, çıkışlar, hatalar ve alınan derslerinin yer alacağını ifade etti. Prens Harry'nin kitabının önümüzdeki yıl çıkması beklenirken kitap anlaşmasından 20 milyon dolara yakın para aldığı belirtiliyor. İddialara göre Harry, bu kitabı kaleme almak için Kraliçe 2. Elizabeth ya da babası Prens Charles'ın iznini almadı. Hatta anılarını yazmak için izne ihtiyacı olmadığını da savundu.

HAZIRLIKLARI ÇOK ÖNCEDEN BAŞLADI

Prens Harry'nin kitabı nedeniyle gölge düşmesinden endişe edilen Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübilesi, 2022 yılında bir dizi etkinlikle gerçekleşecek. Business Insider'a açıklama yapan saray yetkilileri, Birleşik Krallık ve İngiliz Topluluğu'nda kutlamaların gelecek yıl yapılacağını ve dönemin kutlama yılı olacağını aktardı. 70. yıl dönümü münasebetiyle II. Elizabeth'in Platin Jübile'si 2022 yılında yapılması planlanıyor, kutlama önümüzdeki yaz İngiltere'de dört günlük tatili de kapsıyor.

BİR DİZİ ETKİNLİK

Platin Jübile programı ise şöyle olacak: 2 Haziran'da Kraliçe'nin doğum günü geçit töreni yapılacak. 3 Haziran'da Şükran Günü Hizmeti, 4 Haziran'da "Sarayda Platin Parti" ve "Epsom Downs Hipodromu Derbisi" 5 Haziran'da bir "Platin Jübile Yarışması" ve "Büyük Jübile Öğle Yemeği" programda yer alıyor.

TÖREN TV'DEN YAYINLANDI

Kraliçe 2.Elizabeth, kocasıyla birlikte çıktığı bir yolculukta, Kenya'nın Sagana kentinde bulundukları sırada, 6 Şubat 1952'de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı. İlk Parlamento açış konuşmasını 4 Kasım 1952'de yaptı. 2 Haziran 1953'te resmi olarak taç giydi ve gerçekleştirilen tören tarihte ilk kez televizyonda yayınlandı.

Kaynak: Hürriyet