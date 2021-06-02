BUTTİM ve BTSO'DAN binlerce maske
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BUTTİM ve BTSO'DAN binlerce maske

BUTTİM ve BTSO'DAN binlerce maske
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) binlerce maske dağıttı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) binlerce maske dağıttı.

Merkezde salgına karşı tedbirleri alarak, pandeminin ilk gününden beri hijyen kurallarına son derece dikkat ettiklerini belirten BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, "Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde sağlığımızı korumak asli önceliğimiz oldu. BUTTİM'de yaklaşık 12 bin kişilik nüfusa sahibiz. BUTTİM sakinlerinin salgın hastalık riskine karşı ortak kullanım alanlarını gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri için merkezimizi düzenli aralıklarla dezenfekte etmeye devam ediyoruz.Diğer taraftan iş dünyamızın çatı kuruluşu BTSO'nun kentimize kattığı değerin yanı sıra merkezimizde faaliyet gösteren sakinlerimizin sağlığını da göz önünde bulundurarak maske dağıtımınaöncü olmaya devam etmesi bizim için önemli. BTSO ile iş üyelerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içinde hareket ederek bu olağanüstü süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

BTSO Meclis Üyesi Bayram Uçkun da koronavirüse karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak salgının ilk ortaya çıktığı günden bu yana firmalarımızın bu dönemi en az hasarla atlatması adına Acil Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Özellikle maske konusu, firmalarımız için önemli bir ihtiyaç olmaya devam ediyor.Maske, mesafe ve temizlik kurallarını hassasiyetle uygulamaya devam etmeliyiz. Diğer taraftan aşı uygulamaları ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasıyla ülkemizde bu vak'aların tamamen bitmesini ümit ediyoruz. Bu noktada, oda olarak toplum sağlığını korumak adına desteğimizi sürdürmekteyiz. Kent ekonomimizin önemli ticaret merkezleri arasında bulunan BUTTİM'de maske dağıttık. BTSO olarak, Bursa iş dünyasının yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

BUTTİM ve BTSO'DAN binlerce maske

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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