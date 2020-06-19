Buttim'den Kızılay'a kan bağışı
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Buttim'den Kızılay'a kan bağışı

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) üyeleri Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Buttim'den Kızılay'a kan bağışı
19.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:27

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) üyeleri Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yapılan bağış organizasyonu ile ilgili açıklama yapan BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, "BUTTİM olarak her üç ayda bir kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Her ünite kanın bir hayat kurtarmaya vesile olduğunun farkındayız. Koranavirüs nedeniyle bugünlerde daha fazla kana ihtiyaç var. Kanın her an ihtiyaç duyulan ve hiçbir şekilde üretilemeyen hayati bir madde olmasından dolayı, bu konuda toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi gerekiyor" dedi.

Başkan Şengül, 152. yılını kutlayan Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyalarına her zaman destek verdikleri için BUTTİM üyelerine ve çalışanlarına kampanyaya verdikleri destek için teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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