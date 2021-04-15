BUTSO ihtiyaç sahiplerine 800 koli gıda yardımı yapacak
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BUTSO ihtiyaç sahiplerine 800 koli gıda yardımı yapacak

BUTSO ihtiyaç sahiplerine 800 koli gıda yardımı yapacak
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Ticaret ve Sanayi Odasınca (BUTSO) ihtiyaç sahipleri için 800 koli gıda yardımı hazırlandı.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odasınca (BUTSO) ihtiyaç sahipleri için 800 koli gıda yardımı hazırlandı.

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, yaptığı yazılı açıklamada, gıda yardımlarının odanın kaynaklarıyla, hijyen kuralları gözetilerek paketlendiğini belirtti.

Temin edilen gıda kolilerinin Burdur'daki işletmelerden satın alındığını vurgulayan Keyik, salgın nedeniyle kolilerin oda binasından dağıtılmayacağını bildirdi.

Keyik, gıda yardımı kolilerinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağına değinerek, "Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen sosyal sorumluluk vazifesini bu yıl da yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle mübarek ramazan ayının tüm İslam alemine, ülkemize, ilimize ve tüm üyelerimize sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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