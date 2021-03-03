Butik Lezzet Günleri ve Tasarım Pazarı meraklılarını bekliyor

Butik Lezzet Günleri ve Tasarım Pazarı, 5 Mart tarihine kadar arasında misafirlerini bekliyor.

Butik Lezzet Günleri ve Tasarım Pazarı, 5 Mart tarihine kadar arasında misafirlerini bekliyor. Tasarım Pazarı ile misafirler özgün tasarımlarıyla dikkat çeken markaların ürünleriyle tanışma fırsatı bulacak.

Baharı sağlıkla karşılamak isteyenler Akbatı Butik Lezzet Günleri'nde buluşacak. 5 gün boyunca birçok farklı butik markanın yer alacağı etkinlikte, katkısız yiyecekler ve doğal kozmetik ürünler misafirlerin beğenisine sunuluyor. Etkinliğe katılan markaların ürünlerinin tadımını yapan misafirler aynı zamanda sağlıklı ve iyi yaşamın kapılarını da aralama fırsatı bulacaklar.

Akbatı'dan yapılan açıklamada, "Butik Lezzet Günleri'nin hemen ardından Kadınlar Günü'nde başlayacak "Tasarım Pazarı" ile sanat, alışveriş ve tasarıma dair benzersiz bir deneyim de yaşanıyor. Stil ve işlevselliği bir araya getiren seramik tasarımlar ve stilinize ince dokunuş yapan takılar, 8-13 Mart tarihleri arasında Akbatı Tasarım Pazarı'nda olacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı