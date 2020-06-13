BUTİK AÇMA HAYALİYLE İSTİFA EDEN GENÇ KADIN KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN PAZARCI OLDU
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BUTİK AÇMA HAYALİYLE İSTİFA EDEN GENÇ KADIN KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN PAZARCI OLDU

Uzun süre özel sektörde çalıştıktan sonra butik açmak için istifa eden Zeynep Tilki, koronavirüs salgını nedeniyle elinde kalan ürünleri satmak için pazarcı oldu.

BUTİK AÇMA HAYALİYLE İSTİFA EDEN GENÇ KADIN KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN PAZARCI OLDU
13.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:41

Uzun süre özel sektörde çalıştıktan sonra butik açmak için istifa eden Zeynep Tilki, koronavirüs salgını nedeniyle elinde kalan ürünleri satmak için pazarcı oldu.

Uzun süredir özel sektörde çalışan 24 yaşındaki Zeynep Tilki, kendi butiğini açmak istediği için birkaç ay önce işinden istifa etti. Satacağı ürünler ve dükkan masrafları için kredi çekip tüm hazırlıklarını tamamlayan Tilki'nin hayalini gerçekleştirmesine koronavirüs salgını engel oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle butiğini açamayan ve ürünlerini satamayan Tilki, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Zor günler geçiren Tilki, elinde kalan ürünleri pazarlarda satmaya karar verdi. Ailesinin ve çevresinin olumsuz düşüncelerine rağmen pazara gitmeye başlayan Tilki, pazarda çalışmayı çok sevdiğini söyledi.

"PAZARCILIĞI ÇOK SEVMEYE BAŞLADIM"Yaşadığı zorlu süreci ve pazarcı olmaya nasıl karar verdiğini anlatan Tilki, "Türkiye'de ilk vaka açıklandı. Bu tamamen benim iş kurma zamanımla denk geldiği için hiçbir şey yapamadım. Ürünlerimle kalakaldım. Hiçbir çarem kalmamıştı. Daha önce hiç pazarcılık yapmadım. Normalde semt pazarına bile giden bir insan değilim. Aslında çok uzak olduğum bir alan. 'Bu ürünleri bir şekilde eritmem lazım, insanlara bir şeyleri başarabildiğimi göstermem lazım' dedim. Aklıma pazarlar geldi. Topladım bütün ürünlerimi geldim, gittim. Pazarcılığı çok sevmeye başladım ve tamamen kendi mesleğim gibi kabul görüyorum, çünkü şu anda çok severek yapıyorum" dedi.

"UZUN YILLAR BU MESLEKTE İLERLEMEYİ İSTİYORUM"Haftanın her günü pazara gittiğini belirten Tilki, pazarın kendisine tecrübe kattığını söyledi. Diğer pazarcılardan çok destek gördüğünü ifade eden Tilki, şöyle konuştu;"Bence pazar ortamı çok güzel. Dayanışmanın, emeğin, alın terinin görüldüğü yerler. Dolayısıyla çok çeşitli insanlar tanıyorsunuz, halkla iç içesiniz. Sürekli yardımlaşmayı görüyorsunuz. Küçük yaşlarda bana inanılmaz bir tecrübe kattı. Çok sevdim, uzun yıllar bu meslekte ilerlemeyi istiyorum. İşlerimiz çok güzel, müşterilerimiz artık oturdu. Aynı yerlere gidiyoruz, aynı müşterilerimiz geliyor"

"PAZAR YERLERİNDE BİR ÖNYARGI VAR"

Butik açma hayalini de gerçekleştirmeyi planlayan Tilki, pazar yerleri hakkında oluşan önyargının asılsız olduğunu söyledi. Pazarda çok sayıda kadının yer aldığını ifade eden Tilki, "Mağaza açma hayalim devam ediyor, çünkü bu hayal ile yola çıktım. Dolayısıyla o mağazayı kendi ellerimle emek emek kurmak istiyorum. Yine pazarcılık yapmaya devam ederim ama o butiği kurmayı çok istiyorum. Pazar yerlerinde bir önyargı var. Benim çevrem, ailem pazarcılığın inanılmaz zor olduğunu ve asla bana göre olmadığını defalarca söyledi. Ben bunun tamamen tabularla alakalı olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz günden şimdiye kadar pazar esnafının çok fazla desteğini gördüm. Bir sürü pazarcı kadın var zaten" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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