BUTEKOM, sağlık sektörünün ihtiyaçları için seferber edildi BTSO, sağlık çalışanlarının kullanımı amacıyla 20 bin adet cerrahi siperliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.

BTSO, sağlık çalışanlarının kullanımı amacıyla 20 bin adet cerrahi siperliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti. Siperliklerin 10 bin adedi BTSO tarafından BUTEKOM'da üretilirken, kalan 10 bin adet cerrahi siperlik ise BTSO koordinasyonunda üye firmalar tarafından üretilerek hibe edildi.