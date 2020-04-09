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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İl Sağlık Müdürlüğü, Ekonomi

BUTEKOM, sağlık sektörünün ihtiyaçları için seferber edildi

BTSO, sağlık çalışanlarının kullanımı amacıyla 20 bin adet cerrahi siperliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.

09.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:41
BUTEKOM, sağlık sektörünün ihtiyaçları için seferber edildi

BTSO, sağlık çalışanlarının kullanımı amacıyla 20 bin adet cerrahi siperliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti. Siperliklerin 10 bin adedi BTSO tarafından BUTEKOM'da üretilirken, kalan 10 bin adet cerrahi siperlik ise BTSO koordinasyonunda üye firmalar tarafından üretilerek hibe edildi.

Kaynak: Dunya.com

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