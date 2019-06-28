"Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

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Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanan göstericiler

Meydanda toplanan yüzlerce kişinin slogan atması

Cezayir bayraklar ve dövizler taşıyan göstericiler

Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve ulusal birliğe bağlı kalınması talebiyle gösteri düzenledi.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 19'uncu haftasında da devam etti.

Başkent Cezayir başta olmak üzere Skikda, Tizi Vuzu, Burc Bu Ariric, Becaye, Cilfe, Vehran ve Musteganim kentlerinde sokaklara ve meydanlara akın eden göstericiler, Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması, ulusal birliğe bağlı kalınması ve Anayasa'nın "iktidarın kaynağının halk olduğu" belirtilen 7 ve 8. maddelerinin uygulanması çağrısında bulundu.

Sık sık "Buteflika müttefikleri" olarak nitelendirdikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhine sloganlar atan göstericiler, yönetimin tam anlamıyla halka teslim edilmesini istedi.

Kaynak: AA