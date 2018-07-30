Buteflika'dan Kral 6. Muhammed'e Tebrik Mesajı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Fas ile her alanda iyi komşuluk ilişkileri geliştirmeyi istediklerini belirtti.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Buteflika, Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in tahta geçişinin yıl dönümü münasebetiyle gönderdiği tebrik mesajında, iki ülke arasındaki kardeşlik ve komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Buteflika Fas halkına, Kral 6'ncı Muhammed liderliğinde müreffeh bir yaşam ve istikrar temennisinde bulundu.

Fas ile Cezayir arasındaki ilişkiler, Batı Sahra sorunu ve 1994'ten bu yana kapalı olan sınırlar nedeniyle gergin seyretse de liderler ulusal bayramlarda birbirlerine tebrik mesajı göndermeyi sürdürüyor.

Fas, Marakeş kentindeki terör saldırısının arkasında Cezayirliler'in olduğu iddiasıyla Ağustos 1994'te bu ülkenin vatandaşlarından vize talep etmeye başlamıştı. Cezayir, Fas'ın vatandaşlarından vize talebine karşılık olarak Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatmıştı.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 5 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "40 yıldan fazla devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in büyük payı var." ifadesini kullanmıştı.

Fas Dışişleri Bakanlığından 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada ise "Lübnan Hizbullahı'nın Polisario Cephesi'ne destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinin Polisario'ya askeri eğitim ve silah yardımı sunduğu" öne sürülmüştü.