BUTECH üç yıllık yol haritasını belirliyor
'ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi" tarafından yürütülen, HİSER Projesi kapsamında oluşturulan ve 10 Ocak'ta Ticaret Bakanlığı'ndan proje onayını alarak faaliyete geçen ULUTEK Bilişim Kümelenmesi, ikinci döneminde ihracat odaklı faaliyetler yürütmek üzere kolları sıvadı.
19.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:57
'ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi" tarafından yürütülen, HİSER Projesi kapsamında oluşturulan ve 10 Ocak'ta Ticaret Bakanlığı'ndan proje onayını alarak faaliyete geçen ULUTEK Bilişim Kümelenmesi, ikinci döneminde ihracat odaklı faaliyetler yürütmek üzere kolları sıvadı.
Kaynak: Dunya.com