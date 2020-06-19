Bütçeden Ar-Ge'ye 14,9 milyar lira harcandı
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Bütçeden Ar-Ge'ye 14,9 milyar lira harcandı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2019 yılı için 14 milyar 924 milyon TL oldu.

Bütçeden Ar-Ge'ye 14,9 milyar lira harcandı
19.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:21

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2019 yılı için 14 milyar 924 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar verisini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2019 yılında Ar-Ge faaliyetleri için bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artışla 14 milyar 924 milyon TL harcama yapıldı. Bu sonuca göre 2019 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,35 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 14 milyar 307 milyon TL oldu.

EN ÇOK ÖDENEK GENEL ÜNİVERSİTE FONLARINA AYRILDI

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcamaları sosyo-ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, 2019 yılı için en çok harcama yüzde 43,6 ile genel bilgi gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için yapıldı. Bunu yüzde 18,7 ile savunma, yüzde 10,6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7,1 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 5,1 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak 2020 yılı için yapılan tahmine göre de en çok ödenek yüzde 46,6 ile genel bilgi gelişimine (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) ayrıldı. Bunu yüzde 20,8 ile savunma, yüzde 8,6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,1 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4,7 ile eğitim takip etti.

Dolaylı Ar-Ge desteği hesaplamalarında kullanılan veri kaynaklarından birisi kurumlar vergisi beyannameleri oluyor. Buna karşın dolaylı Ar-Ge desteği, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle, bu beyannamenin verilme süresi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasından dolayı 2019 yılı için haber bülteni döneminde hesaplanamadı. Kaynaktan verinin elde edilmesini müteakip dolaylı Ar-Ge desteği hesaplanarak sonuçlar TÜİK tarafından istatistiksel tablo olarak paylaşılacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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