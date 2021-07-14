Bütçeden Ar-Ge'ye 14,3 milyar lira harcandı
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Bütçeden Ar-Ge'ye 14,3 milyar lira harcandı

Bütçeden Ar-Ge'ye 14,3 milyar lira harcandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2020 yılı için 14 milyar 331 milyon TL oldu.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2020 yılı için 14 milyar 331 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar verisini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 2020 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 14 milyar 331 milyon TL oldu. Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 5 trilyon 48 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,28 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak hesaplanan tahmini sonuçlara göre 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 18 milyar 339 milyon TL tahsis edildi.

Dolaylı Ar-Ge desteği 8 milyar 334 milyon TL oldu

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı 2020 yılında 8 milyar 334 milyon TL oldu.

En fazla fonlama genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı

Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2020 yılında en fazla Ar-Ge fonlaması yüzde 48,8 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bu sosyo-ekonomik hedefi; sırasıyla yüzde 13,4 ile savunma, yüzde 10,2 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,7 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve yüzde 5,9 ile eğitim takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2021 yılında Ar-Ge için en fazla ödeneğin yüzde 44,6 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildi. Savunma yüzde 28,4 ile sosyo-ekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri yüzde 7,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7,4 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4,1 ile eğitim izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bütçeden Ar-Ge'ye 14,3 milyar lira harcandı - Haberler Ekonomi
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