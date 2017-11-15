Bütçe Uygulama Sonuçları (2)

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-ekim döneminde 544 milyar 403 milyon lira harcama yapılırken, bütçe gelirleri 509 milyar 442 milyon lira olarak kaydedildi.



Maliye Bakanlığı, ekim ayı ile ocak-ekim dönemine ilişkin bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, 2017 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon lira ödenekten, geçen ay 56 milyar 182 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise 43 milyar 469 milyon lira gider oluşmuştu.



Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 587 milyar 624 milyon lira ödeneğin yüzde 9'u kullanılarak 52 milyar 637 milyon lira harcandı. Ekimde personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 14 milyar 63 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon lira ödeneğin yüzde 8,6'sı kullanıldı.



Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artışla 2 milyar 336 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon lira ödeneğin yüzde 8,6'sı kullanılmış oldu.



Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 52 milyar 119 milyon lira ödeneğin yüzde 11'i geçen ay harcandı. Söz konusu ayda yüzde 30,8 artışla 5 milyar 708 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.



Cari transferler geçen ay, Ekim 2016'ya göre yüzde 37,1 artarak 21 milyar 21 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 249 milyar 266 milyon lira ödeneğin yüzde 8,4'ü kullanıldı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 10 milyar 760 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 3 milyar 891 milyon lira oldu.



Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 546 milyon lira, mahalli idare payları 4 milyar 740 milyon lira olarak gerçekleşti. Ekimde 7 milyar 75 milyon lira sermaye gideri, 1 milyar 784 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 650 milyon lirayı buldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 3 milyar 545 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



Bütçe gelirleri



Geçen yılın ekim ayında 43 milyar 365 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 21,8 artarak 52 milyar 834 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 26,3 artarak 45 milyar 559 milyon lira oldu.



Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri ekimde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 azalarak 5 milyar 311 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 1 milyar 761 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 203 milyon lira olarak kaydedildi.



Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelerine bakıldığında ekimde geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 115, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 49,6, damga vergisi yüzde 33,9, gelir vergisi yüzde 27,1, özel tüketim vergisi yüzde 17,2, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 15,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 14,6, harçlar yüzde 14,1 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 20,6 artış gösterdi.



Ocak-ekim dönemi gerçekleşmeleri



Merkezi yönetim bütçesi, ocak-ekim döneminde 34 milyar 961 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 15 milyar 161 milyon lira oldu.



Geçen yılın ocak-ekim döneminde 459 milyar 990 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,4 artarak 544 milyar 403 milyon lirayı buldu. Ocak-ekim döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 19 artışla 494 milyar 281 milyon lira olarak hesaplandı.



Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 yükselerek 50 milyar 122 milyon liraya ulaştı.



Geçen yılın ocak-ekim döneminde 447 milyar 850 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 13,8 artarak 509 milyar 442 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 18 artışla 430 milyar 909 milyon lira oldu.



Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 9,3 azalarak 59 milyar 870 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-ekim döneminde 14 milyar 837 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 825 milyon lira oldu.



Vergi türleri itibarıyla ocak-ekim dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 30, kurumlar vergisi yüzde 29,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18,8, damga vergisi yüzde17,6, gelir vergisi yüzde 16, özel tüketim vergisi yüzde 15,5, harçlar yüzde 10,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 7,4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 13,6 artış kaydetti.



Personel giderleri



Personel giderleri, 2017'nin ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 136 milyar 775 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artışla 22 milyar 538 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 46 milyar 259 milyon lirayı buldu.



Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 yükselişle 225 milyar 75 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 114 milyar 616 milyon lira transfer yapıldı.



Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 23 milyar 471 milyon lira oldu.



Ocak-ekim dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 10 milyar 546 milyon lira, mahalli idare payları 48 milyar 696 milyon lira olarak belirlendi.



Bu yılın ocak-ekim döneminde 44 milyar 475 milyon lira sermaye gideri, 9 milyar 183 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderlerinin 9 milyar 976 milyon lira olarak gerçekleştiği ocak-ekim döneminde faiz giderleri ise yüzde 12,4 artarak 50 milyar 122 milyon liraya ulaştı.



(Bitti)