Bütçe uygulama sonuçları (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bütçe uygulama sonuçları (1)

Bütçe uygulama sonuçları (1)
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda 95 milyar 275 milyon lira, giderleri 141 milyar 79 milyon lira oldu.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda 95 milyar 275 milyon lira, giderleri 141 milyar 79 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 95 milyar 275 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 21,4 artışla 141 milyar 79 milyon liraya ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 yükselerek 726 milyar 96 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 18,1 artarak 804 milyar 440 milyon liraya çıktı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 45 milyar 804 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 78 milyar 344 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Son dakika! ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
Son dakika! ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
Türkiye'de işsiz sayısı ikinci çeyrekte azalarak 3 milyon 989 bin oldu
Türkiye'de işsiz sayısı ikinci çeyrekte azalarak 3 milyon 989 bin oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Salih Uçan Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bütçe uygulama sonuçları (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:21:10. #1.16#

title