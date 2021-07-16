Bütçe uygulama sonuçları (1)
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Bütçe uygulama sonuçları (1)

Bütçe uygulama sonuçları (1)
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 88,3 milyar lira, giderleri 113,4 milyar lira oldu.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 88,3 milyar lira, giderleri 113,4 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 artarak 88 milyar 346 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 32,4 artışla 113 milyar 377 milyon liraya ulaştı.

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,5 yükselerek 630 milyar 821 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 17,4 artarak 663 milyar 360 milyon liraya çıktı.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi haziranda 25 milyar 31 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 32 milyar 540 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Bütçe uygulama sonuçları (1) - Haberler Ekonomi
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