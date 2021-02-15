Bütçe uygulama sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ocakta 89,6 milyar lira, bütçe giderleri 113,8 milyar lira olarak hesaplandı.

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ocakta 89,6 milyar lira, bütçe giderleri 113,8 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 azalarak 89 milyar 609 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 13 artışla 113 milyar 763 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 24 milyar 154 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık