Bütçe uygulama sonuçları (1)
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Bütçe uygulama sonuçları (1)

15.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:36
Bütçe uygulama sonuçları (1)

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 17,6 artarak 1 trilyon 29 milyar 493 milyon lira, giderleri de yüzde 20,2 yükselerek 1 trilyon 202 milyar 236 milyon lira olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 17,6 artarak 1 trilyon 29 milyar 493 milyon lira, giderleri de yüzde 20,2 yükselerek 1 trilyon 202 milyar 236 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Aralık 2020'de bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 97 milyar 559 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 32,2 artışla 138 milyar 250 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 40 milyar 691 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçe gelirleri 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,6 artarak 1 trilyon 29 milyar 493 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 20,2 yükselerek 1 trilyon 202 milyar 236 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 38,5 arttı ve 172 milyar 743 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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