Bütçe uygulama sonuçları (1)
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Bütçe uygulama sonuçları (1)

15.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:38
Bütçe uygulama sonuçları (1)

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri kasımda 109,7 milyar lira, giderleri 96,3 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri kasımda 109,7 milyar lira, giderleri 96,3 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 artarak 109 milyar 746 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 27,5 artışla 96 milyar 316 milyon lira oldu.

Ocak-kasım döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 yükselerek 931 milyar 934 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 18,8 artarak 1 trilyon 63 milyar 987 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 13 milyar 430 milyon lira fazla, ocak-kasım döneminde 132 milyar 53 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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