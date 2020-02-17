Haberler » Ekonomi » Bütçe uygulama sonuçları (1) - Ekonomi

Bütçe uygulama sonuçları (1)

Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 122,2 milyar lira, bütçe giderleri 100,7 milyar lira olarak hesaplandı.

17.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:14
Bütçe uygulama sonuçları (1)

Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 122,2 milyar lira, bütçe giderleri 100,7 milyar lira olarak hesaplandı.


Hazine ve , Ocak 2020'ye ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.


Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 122,2 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 9,6 artışla 100,7 milyar lira olarak kaydedildi.


Bütçe, ocakta 21,5 milyar lira fazla verirken, 34,2 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.

(Sürecek)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler