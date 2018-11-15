Bütçe Uygulama Sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesi ekimde 5,4 milyar lira, ocak-ekim döneminde ise 62,1 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ekim ayı ile ocak-ekim dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 62,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20,2 yükselerek 67,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 artışla 609 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,3 yükselişle 671,1 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 5,4 milyar lira, ocak-ekim döneminde de 62,1 milyar lira açık verdi.

(Sürecek)