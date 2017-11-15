Bütçe Uygulama Sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ekim ayında 52,8 milyar lira, giderleri ise 56,2 milyar lira olarak hesaplandı.



Maliye Bakanlığı, ekim ayı ile ocak-ekim dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 52,8 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 29,2 yükselerek 56,2 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bütçe gelirleri ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,8 artışla 509,4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 18,4 yükselişle 544,4 milyar lira oldu.



Böylece ekimde 3 milyar 348 milyon lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, ocak-ekim dönemini 34 milyar 961 milyon lira açıkla kapattı.



(Sürecek)