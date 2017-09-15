Bütçe Uygulama Sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ağustos ayında 57 milyar lira, giderleri ise 57,9 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe, ağustosta 874 milyon lira, ocak-ağustos döneminde ise yaklaşık 25,2 milyar lira açık verdi.



Maliye Bakanlığı, ağustos ayı ile ocak-ağustos dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 57 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 22,4 yükselerek 57,9 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bütçe gelirleri ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,9 artışla 408,7 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 19,3 yükselişle 433,8 milyar lira oldu.



Böylece merkezi yönetim bütçesi bu yılın ağustos ayında 874 milyon lira, ocak-ağustos döneminde ise yaklaşık 25,2 milyar lira açık verdi.



(Sürecek)