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Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Bütçe Şubat ayında 7,36 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 7 milyar 362 milyon 731 bin TL açık verdi.

16.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:25
Bütçe Şubat ayında 7,36 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 7 milyar 362 milyon 731 bin TL açık verdi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı Şubat ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi verilerini paylaştı. Buna göre, Şubat ayında bütçe gelirleri 86 milyar 136 milyon 35 bin TL olurken, toplam harcamalar 93 milyar 498 milyon 766 bin TL tutarında gerçekleşti. Genel harcamalar dahilinde faiz harcamaları 14 milyar 162 milyon 445 bin TL, faiz dışı harcamalar 79 milyar 336 milyon 321 bin TL olarak gerçekleşti.


Söz konusu dönemde faiz dışı denge 6 milyar 799 milyon 714 bin TL eksi olurken bütçe dengesi ise 7 milyar 362 milyon 731 bin TL açık verdi.


Bütçe iki aylık dönemde ise toplamda 14 milyar 138 milyon 561 bin TL fazla verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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