Bütçe oy birliğiyle kabul edildi

BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin 2022 yılı bütçeleri belli oldu. Tüm bütçeler meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 1 milyar 800 milyon olarak belirlenirken, ilçe belediyeleri de dahil, Balıkesir yaklaşık 4 milyarlık bir bütçeyle yönetilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclisi'nde; Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2022 Mali Gelir Gider Bütçe ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporları görüşülerek Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin oy birliği ve uzlaşısı ile kabul edildi. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 350 milyon olan Büyükşehir Belediyesi bütçesi, bu yıl 1 milyar 800 milyon liraya çıkarıldı. Ülke genelinde büyükşehir belediyelerinin bütçelerinde yatırım payı ortalaması yüzde 29'da kalırken bütçesinin yüzde 34'ünü yatırıma ayıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içerisinde her ilçede eksiklikleri tamamlamak adına büyük yatırımlar yapacak.

ŞEHRİN HER KÖŞESİNDE YATIRIM VE HİZMET ARTACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin 2021 yılı gider bütçeleri 2 milyar 921 milyon 324 bin 509 liradan 3 milyar 881 milyon 192 bin 469 liraya çıkarılarak şehre yapılacak yatırım ve hizmetlerin artırılması sağlandı.

Her ilçeye eşit mesafede yaklaşarak kendi potansiyellerini ortaya çıkaracak çalışmalar ve destekler vereceklerinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; altyapı çalışmaların üst yapı çalışmalarına, vahşi depolama alanlarının kaldırılmasından katı atık terfi istasyonlarına, dere ıslahından deniz temizliğine, yeşil alan artırma çalışmalarından okul yapımına, restorasyon çalışmaları ve sokak sağlıklaştırma projelerinden kent kimliğini oluşturacak çalışmalara, turizm çalışmalarından kırsal kalkınma hamlelerine, şehrin gastronomi potansiyeli ve ürün çeşitliliğine kadar her alanda çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

20 ilçe belediyesi ile birlikte koordineli hareket edip, şehrin her köşesinde eksiklikleri tamamlayarak çehresini değiştirecek projeler hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2022 Mali Yılı bütçesinin Balıkesir için hayırlı olmasını dileyerek tüm meclis üyelerine emekleri ve gayretleri için teşekkür etti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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