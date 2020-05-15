Bütçe, Nisan ayında 43,2 milyar lira açık verdi
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Bütçe, Nisan ayında 43,2 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçe dengesi Nisan ayında 43,2 milyar lira açık verdi.

Bütçe, Nisan ayında 43,2 milyar lira açık verdi
15.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:30

Merkezi yönetim bütçe dengesi Nisan ayında 43,2 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Nisan ayına ait bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında bütçe gelirleri 65 milyar 244 milyon 736 bin TL olurken, toplam harcamalar 108 milyar 443 milyon 227 bin TL tutarında gerçekleşti. Genel harcamalar dahilinde faiz harcamaları 17 milyar 47 milyon 716 bin TL, faiz dışı harcamalar 91 milyar 395 milyon 511 bin TL olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde faiz dışı denge 26 milyar 150 milyon 715 bin TL, nakit dengesi de 43 milyar 198 milyon 491 bin TL açık verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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