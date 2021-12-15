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Bütçe Kasım'da 32 milyar lira fazla verdi

Bütçe Kasım'da 32 milyar lira fazla verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 32 milyar TL fazla verdi.

Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 32 milyar TL fazla verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Kasım ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 32 milyar TL fazla verdi. Kasım ayında bütçe giderleri toplam 135 milyar 756 milyon 768 bin lira oldu. Bu ayda faiz hariç harcama 120 milyar 437 milyon 233 bin lira, faiz harcamaları 15 milyar 319 milyon 535 bin lira oldu. Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım ayında 167 milyar 755 milyon 685 bin lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 47 milyar 318 milyon 452 bin lira fazla verdi. Bütçe dengesi kasım ayında 31 milyar 998 milyon 917 bin lira artı olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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