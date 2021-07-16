Bütçe Haziran'da 25 milyar TL açık verdi
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Bütçe Haziran'da 25 milyar TL açık verdi

Bütçe Haziran'da 25 milyar TL açık verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 25,03 milyar TL açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 25,03 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Bakanlığı Haziran ayı merkezi bütçe gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 25,03 milyar TL açık verdi.

Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,4 milyar TL, bütçe gelirleri 88,3 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar TL olurken faiz dışı açık ise 15,6 milyar TL oldu.

Ocak-Haziran döneminde bütçe açığı 32,5 milyar TL

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 663,4 milyar TL, bütçe gelirleri 630,8 milyar TL oldu.

Bütçe açığı ise aynı dönemde 32,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde faiz dışı bütçe giderleri 572,5 milyar TL olarak kaydedilirken, faiz dışı fazla ise 58,3 milyar TL oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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