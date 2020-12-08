Bütçe görüşmelerine "adaylık" tartışması damga vurdu

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Hükümet Bütçe teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "adaylık" konusundaki sözleri damgasını vurdu.

Genel Kurul'da bütçe üzerinde konuşurken AKP'lilerin "cumhurbaşkanı adaylığını" kastederek, "Aday ol, aday olabilecek misi?" diye laf attığı Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" çıkışı yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis kulisinde gazetecilerin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını, " Çok müjdeli bir kouşma oldu. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu anlaşıldı" sözleriyle değerlendirdi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali verdiğini belirterek, "Eğer Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olur ya da CHP'den bir arkadaş aday olursa, dostlarıyla birlikte de iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylersek namerdiz" dedi.

En kalabalık toplantılardan birisi

Şimdiye kadar 120 dolayında milletvekilinin koronavirüse yakalandığı Meclis'te bütçe görüşmeleri nedeniyle önlemler artırıldı. Kulislerde çay ocakları, su dışında servis yapmazken, kampüste sadece 2 lokanta açık bırakıldı.

Ancak Genel Kurul, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde hükümet ve muhalefet liderlerinin de söz alacak olması nedeniyle, en kalabalık toplantılarından birisini yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve HDP Eşbaşkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, görüşmelere katılan liderler oldu.

Kılıçdaroğlu: Covid'le değil, CHP'li belediyelerle mücadele ettiniz

Grubu adına söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgınından, tank-palet fabrikası satışına kadar iktidarın hemen her alanındaki politikalarını eleştirirken, zaman zaman kendisine laf atan AKP milletvekillerine de yanıt verdi.

İktidarın koronavirüs salgınıyla mücadelede "başarı hikayesinden" söz ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu süreçte sadece sağlık çalışanlarının başarısından söz edilebileceğini ifade etti.

Sağlık çalışanları 24 saat çalışırken, onlara bir maaş ikramiye bile verilmediğne dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Doktorların, sağlık çalışanlarının başarısını kendinize mal etmeyin" diye seslendi.

İktidarın salgın sürecinde 156 ülkeye yardım yapmakla övündüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "5 tane maskeyi dağıtmak için iktidar aylarca kendi içinde tartıştı, 5 maske ya! Biz dağıtmak istedik 'Vay, CHP'li belediyeler nasıl dağıtır! Engel olalım!' Siz Covid'le mücadele edeceğinize bizim CHP'li belediyelerle mücadele etmeye başladınız" sözleriyle tepki gösterdi.

'Haramzadelere hizmet bütçesi'

Bütçenin, emekçi kesimler bir şey getirmediğini ve bir "faiz bütçesi" olduğu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe haramzadelerin, haramzadelere hizmet edenlerin bütçesidir" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, işlerin hızlandırılması gerekçesiyle geçildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, oysa Bütçe'nin eklerinin bile yasada öngörülen süre içinde Meclis'e sunulamadığını söyledi.

Kamu Özel İşbirliği ile yapılan projelerin "5'li çete" olarak nitelendirdikleri iktidara yakın müteahhitlere verildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu iktidar olduklarında bu soyguna son vereceklerini belirterek, "Beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız" görüşünü dile getirdi.

'Aday olup olmayacağımı kim söyledi size'

Kılıçdaroğlu, konuşmasında ilk seçimlerde iktidar olup, ülkeye demokrasiyi, adaleti, liyakatı getireceklerini söyleyince bazı AKP milletvekilleri "Aday olabilecek misin, aday ol" diye laf attı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Benim aday olamayacağımı size kim söyledi. Ben ne istiyorum? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum. Ben tehdit edildiğim zaman mal varlığımla, 'aramazsanız, incelemezseniz şerefsizsiniz' diyen bir siyaset anlayışı istiyorum. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum."

'Millet sizi tıpış tıpış yolcu edecek'

Kılıçdaroğlu, "yerli-milli olmakla övünen iktidarın 'milliğinden' kuşkusu olduğunu" belirterek, yurtiçi borçlanmaların bile dolarla yapıldığına işaret etti.

TL'yi itibarsız hale getirenin iktidar olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, yılbaşından bu yana TL dolar karşısında 23,6 avro karşısında yüzde 29,7 değer kaybettiğini belirterek, "Ya, oy verdi bu millet, milletin burnundan getirdiniz" dedi.

AKP'lilerin "Niye bize oy verdi, niye size vermedi" diye laf atması üzerine Kılıçdaroğlu, "Oyu geri alacak, meraklanmayın; verdiği oyu geri alacak, göreceksiniz. Allah'ın izniyle göreceksiniz, ilk seçimde bu milletin nasıl tıpış tıpış yolcu edeceğini göreceksiniz."

'Erdoğan doğru söylüyor, tank-palet satılmadı, bedava verildi'

Katar'a satışı tartışılan tank palet fabrikasının ülkenin namusu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, fabrikayla ilgili "Katar'a satışı sözkonusu değildir" sözlerini anımsattı.

Kılıçdaroğlu, "Doğru, çünkü bedava verildi. Bir kuruş bile alınmadı. O yüzden biz 'tank palet fabrikası peşkeş çekildi' diyoruz. Dört beş yerde özelleştirme geçiyor, imzaladığı kararnameyi okumamış. Katar sevdası, gözlerini karartıyor" görüşünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 517 lira olduğun uanımsatarak, Meclis'e asgari ücretin 3 bin 100 liraya çıkarılması ve asgari ücretten vergi alınmaması önerisinde de bulundu.

'Neden rüşvetçi büyükelçi olarak atanıyor'

Kendisinin her zaman adaleti savunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim malvarlığımla beni tehdit edenlerin arkasında selam durmadım. Ankara'yı parsel parsel satan adamın arkasında duruyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren devlettir. Türkiye Cumhuriyeti devletine rüşvet alan birisinin büyükelçi olarak atanması yakışır mı? Arabasında Türk Bayrağı taşıyacak bu adam. Benim ağrıma gidiyor, sizin ağrınıza gitmiyor mu? Neden rüşvetçiler büyükelçi olarak atanıyor?"

Kılıçdaroğlu, Basın İlan Kurumu'nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahreddin Altun'un bahçesine kaçak pergule yaptırdığını yazan gazeteleri, ilanları keserek cezalandırdığını söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Muş: Kemal Bey, buyursun aday olsun

Grubu adına söz alan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nu, partisine yönelik, "Bu sefer sizi göndereceğiz" dediğini belirterek, CHP içinde "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin sözlerini anımsattı:

"Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Kemal Bey'e cevabı biz vermiyoruz, Kemal Bey'e Cumhurbaşkanı adayları veriyor, Muharrem İnce veriyor. Diyor ki: "Yenmiş de yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş. Her seçimi yenmiş.'Dolayısıyla akıbetimiz yine bu olacaktır. Bakın, kayıtlara geçsin, burada ana muhalefet liderinin doğal aday olması en normal şeydir çünkü büyük partidir. Burada özellikle sordu arkadaşlarımız 'Geliyoruz, aday mısınız?' dedi, cevap yok. 'Adayız' dese kayıtlara geçecek. Ya, Engin Altay aday olsun bir şey demiyorum, aday çıkaramıyorlar. Dolayısıyla Kemal Bey buyursun çıksın karşımıza, 2023'e zaman da var, aday olsun."

Muş, muhalefetin, hukuk reformundan "terör destekçilerinin tahliye edilmesini" anladığını savunarak, Kılıçdaroğlu'nun, eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın yargılamalarını "göğüslerinde şeref madalyası gibi taşıyacakları" yönündeki sözlerini eleştirdi.

Muş, "Hukuk reformundan terör destekçilerinin tahliye edilmesini anlamak en hafif tabiriyle aymazlıktan kaynaklanmaktadır" dedi.

Kurtulmuş: Erken seçimin rasyonel, siyasi şartları yoktur

AKP Grubu adına ikinci sözü alan Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefetin "erken seçim" çağrılarına yanıt verdi.

Her muhalefet partisinin seçim istemesinin normal olduğunu belirten, ancak şu anda Türkiye'de erken seçimin şartlarının olmadığını belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

"Türkiye'de erken seçimin rasyonel şartları ve siyasi şartları yoktur. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı milli konularda kararlılıkla yoluna devam etmektedir. İnşallah 2023'te yapılacak seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan bu milletin helal oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek. Bugün yalnız ümitli bir şey duydum Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, 2023 seçimlerine aday olabileceği sinyalini verdi. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olur ya da CHP'den bir arkadaş aday olursa dostlarıyla birlikte de iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylersek namerdiz."

'18 yıldır, tıpış tıpış nasıl gidildiğini gördük'

Siyasi partilerin konuşmalarının ardından, eleştirileri yanıtlamak üzere tekrar kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine de yanıt verdi.

Oktay, "faiz bütçesi" eleştirilerine tepki gösterirken, bütçenin "milletin anasının ak sütü gibi helal bütçe" olduğunu savunarak, "Bu bütçeye haramzade, faiz bütçesi diyenler bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanın yıllarca hor görmüş, bu nedenle de ebediyyen muhalefetle görelendirilmiştir" dedi.

CHP'lilerin tepki göstermesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun "tıpış tıpış gideceksiniz" sözlerine ise "Biz 18 yıldıdır, her seçimden sonra nasıl tıpış tıpış gidildiğini gördük. Bu vesileyle de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "rüşvetçi büyükelçi" sözlerine de yanıt veren Oktay, "Rüşvetçi büyükelçiler ithamı çok büyük talihsizliktir Dışişlerimiz ve bütün büyükelçilerimiz adına bu ithamı kategorik olarak reddediyorum. İddianızla ilgili elinizde ne varsa cumhuriyet savcılıklarına gitmelisiniz, gitmediğinizde suç işliyorsunuz demektir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Libya'ya giden Türk yük gemisinin bir Alman Fırkateyni tarafından basılmasının ardından iktidardan "5 saat boyunca ses çıkmadığı" eleştirisine de yanıt veren Oktay, Türkiye'nin bu konuda AB yetkililerine itirazlarını yazılı olarak iletildiğini, Yunanistan, İtalya ve Yunanistan'ın da protesto edildiğine ilişkin mektup gönderildiğini vurguladı.

Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından, bütçenin maddelerine geçilmesi kabul edildi. Bütçe görüşmeleri 18 Aralık'ta tamamlanacak.