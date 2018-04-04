Bütçe Dostu Yerli Akıllı Telefon Kaan N2 ile Yeniliğe Dokunun

KAAN N2 ile Yeniliğe Dokunun!



Başarı'nın yerli telefon markası KAAN, fiyat, performans ve teknoloji odaklı "akılcı telefon"larına bir yenisini daha ekledi. KAAN N2 !!!

Başarı'nın "Telefonda akılcı davran, hep sen kazan" anlayışıyla geliştirdiği akıllı telefonlarının en yeni modeli KAAN N2, hem özellikleri hem de fiyatıyla şaşırtıyor.

KAAN N2'nin çok işlevli olarak tasarlanan parmak izi okuyucusu ile dünyayı parmağınızda oynatacaksınız.

Arka kısımda yer alan parmak izi okuyucusu ile telefonunuzun güvenliğini sağlayarak ekran kilidini açmanın yanısıra;

Çağrı cevaplayabilir,

Kameraya hızlı erişim sağlayabilir,

Fotoğraf-selfie çekebilir,

Ekranlar arasında dolaşabilir,

Uygulamaları kilitleyebilir,

Alarmı durdurabilirsiniz.

KAAN N2'nin ideal ekran/gövde oranına sahip genişlemiş ekranından gözlerinizi alamayacaksınız.

KAAN N2, ince çerçevesi, % 83 gövde-ekran oranı ve yüksek çözünürlüğe sahip 5,7" yeni nesil 18: 9 HD Plus panoramik ekranı ile geniş bir dünya sunuyor.

KAAN N2 'nin alüminyum üst düzey tasarımı, incelik ve hafifliği ile şaşırtacak.

KAAN N2'de 2.5D ekran, tamamı metal gövdeyle kusursuz bir şekilde birleştirilmiş.

145 gram ağırlığındaki KAAN N2, hafifliği, ince ve şık tasarımı ile birinci sınıf bir deneyim sunuyor.

KAAN N2'nin çift arka kamerası ve çift ton led flaşı ile fotoğraf çekmeye doyamayacaksınız.

8 mp ön kamerasının yanısıra 13 mp ve 8 mp (120 derece geniş açılı) çift arka kameraya ve çift ton led flaşa sahip KAAN N2'nin 'çekim gücüne' siz de kapılacaksınız.

İşte yeniliğe doymayan KAAN N2'nin özellikleri:

5,7" 18: 9 HD Plus yeni nesil ekran. 1440×720 çözünürlük. %83 ekran-gövde oranı. Leke oluşumunu en aza indiren ekran kaplaması.

8 MP ön kamera –13 MP (f/2.0) + 8 MP (120 derece geniş açılı) çift arka kamera, çift ton led flaş. HDR, Ağır çekim video kayıt, panorama çekim, 4 kademeli derinlik modu.

32 GB hafıza(128 GB artırılabilir hafıza), 3 GB RAM.

8 çekirdek 1,5 Ghz 64 Bit işlemci, 4.5 G LTE.

0.2 milisaniye hızında güvenli giriş sağlamanın yanı sıra pek çok yeni işlev kazandırılmış parmak izi okuyucu.

Android Nougat 7.0 işletim sistemi.

Uzun ömürlü multimedya dostu 3000 mAH Li-Ion batarya.

Hızlı şarj, 5V-2 A şarj cihazı.

FM radyo.

Bluetooth 4.0

Micro USB 2.0

Tamamı metal ergonomik gövde tasarımı. Boyut: 152.2 x 76.6 x 8.25 mm, Ağırlık: 145 gr.

Siyah ve altın renk seçenekleri.

KAAN N2 yenilikçi özelliklerinin yanı sıra önerilen 999 TL'lik iddialı fiyatı ile de dikkat çekiyor. N2, tüm telefon satış kanallarında, Turkcell ve Vodafone'nun operatör tarife paketlerinde yer alıyor.

Basarı

https://www.teknotalk.com/kaan-n2-62966/