Bütçe Dostu Sözünün Karşılığı Honor Play 8 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt markası Honor, Honor Play 8 isimli yeni akıllı telefonunu tanıttı. Honor Play 8, diğer Play 8 ailesi telefonlarda olduğu gibi bütçe dostu bir fiyat etiketiyle kullanıcıların karşılayacak.

5,71 inçlik damla çentikli HD+ bir ekranda 720x1520 piksellik bir çözünürlük sunan Honor Play 8, kutudan Android 9 Pie işletim sistemiyle birlikte çıkıyor. Çift SIM kart girişine sahip olan cihaz, arayüz olarak EMUI'ın 9.0 sürümünü kullanıyor.

Gücünü MediaTek Helio A22 işlemcisinden alan Honor Play 8, 2 GB RAM'i bünyesinde barındırıyor. Grafik birimi tercihini IMG GE8300'dan yana kullanan Honor Play 8, aynı zamanda 32 GB'lık bir dahili depolamaya da sahip.

Kamera konusuna baktığımız zaman önde de arkada da tek kamera kullanan Honor Play 8, arkada f/1,8 diyafram açıklığına sahip 13 MP çözünürlüğünde bir kamerayı kullanıyor. Ön tarafa baktığımız zaman damla çentik üzerine yerleştirilmiş 5 MP'lik f/2,2 diyafram açıklığına sahip bir kameraya yer verildiği görülebiliyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında 3.020 mAh'lik bir batarya bulunurken 512 GB'a kadar genişletilebilen bir microSD kart yuvası ve Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, Micro-USB yuvası ve 4G VoLTE desteği görülebiliyor.

Cihazın fiyatı konusuna geldiğimiz zaman Honor'un Weibo hesabında 6.000 rupilik bir fiyat etiketi bulunacağı belirtildi. Türkiye'de vergiler hariç yaklaşık 500 TL civarında olan bu fiyatın birçok kullanıcıyı da kendine çekmesi bekleniyor.

Honor Play 8 teknik özellikler:

Ekran: 5,71 inç, damla çentikli HD+, 720x1520 piksel çözünürlük



Arka kamera: 13 MP, f/1,8



Ön kamera: 5 MP, f/2,2



RAM: 2 GB



Dahili depolama: 32 GB



İşlemci: MediaTek Helio A22



Grafik birimi: IMG GE8300



Batarya: 3.020 mAh



İşletim sistemi: Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.0