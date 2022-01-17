Bütçe Aralık'ta 145,7 milyar lira açık verdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bütçe Aralık'ta 145,7 milyar lira açık verdi

Bütçe Aralık'ta 145,7 milyar lira açık verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkezi yönetim bütçesi aralıkta 145,7 milyar lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesi aralıkta 145,7 milyar lira açık verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Aralık ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, merkezi yönetim bütçesi aralıkta 145,7 milyar lira açık verdi. Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 280,8 milyar TL, bütçe gelirleri 135,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 271,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 136,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe 2021'de 192,2 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçe dengesi 2021 yılında 192,2 milyar TL açık verirken, geçen yıl 11,39 milyar TL faiz dışı açık oluştu. - İSTANBUL

Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi

Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi

 Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılında 192,2 milyar lira açık verdi

Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılında 192,2 milyar lira açık verdi

 Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı

Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası, Aralık, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title